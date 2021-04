Biznes w lockdownie. "To dzięki działaniom rządu firmy wciąż działają"

- Dzięki działaniom rządu firmy w wielu branżach wciąż działają, a spadek zatrudnienia jest niewielki - tak o ewentualnym wsparciu dla branż objętych lockdownem mówi w programie "Money. To się liczy" wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Jak dodała, rząd zamierza przedłużyć okres obowiązywania tarczy branżowej do końca kwietnia. - Rozszerzyliśmy tę pomoc z 49 do ponad 60 kodów PKD - mówiła wiceminister rozwoju. To oznacza pomoc na poziomie 7 mld zł, choć jeszcze niedawno było to około 3 mld zł. Wiele firm z branży beauty mimo to skarży się na brak pomocy ze strony państwa. Co na to wiceminister? - Z tego co wiem, to branża beauty nie narzeka - skwitowała Olga Semeniuk. Szybko dodała jednak, że na pieniądze trzeba poczekać. Winny jest "proces formalno-administracyjny". - To są środki z budżetu państwa, więc musimy działać zgodnie z przepisami - stwierdziła wiceminister rozwoju.