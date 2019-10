brexit Martyna Kośka 6 minut temu

Boris Johnson grozi: nie będę dłużej negocjował brexitu z Brukselą. Może zignorować decyzję parlamentu?

Boris Johnson zapowiedział, że nie będzie już więcej negocjować z Unią Europejską warunków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Wspólnoty. Dodał, że żadne prawo nie zobowiązuje go do tego i Wielka Brytania opuści UE 31 października. To jego reakcja na sobotnie głosowanie Izby Gmin.

