Breixt. Nie będzie głosowania w sprawie brexitu. Izba Gmin przyjęła poprawkę Letwina

Przyjęcie poprawki oznacza, że zgodnie z ustawą o wyjściu z UE (tzw. ustawą Benna) Johnson będzie się musiał zwrócić do Brukseli o przesunięcie terminu do 31 stycznia 2020 r. W tej sytuacji według rządu głosowanie nad poparciem porozumienia w sobotę byłoby bezcelowe i najprawdopodobniej zostałoby zdjęte z porządku obrad.

Obejrzyj: Brexit i co dalej? Ekspert: "Rozwodnicy doszli do porozumienia, będzie okres przejściowy"

Brytyjczycy są już bardzo zmęczeni przeciągającym się brexitem i tym, że jego termin wciąż jest przekładany. Oczekiwania protestującym są różne: niektórzy domagają się ponownego referendum (argumentując, że od 2016 r. wiele się w kraju zmieniło albo że nie byli prawidłowo poinformowani co do tego, co wyjście z UE będzie naprawdę oznaczało dla kraju), inni chcą po prostu wiedzieć, czy do końca roku kraj wystąpi ze Wspólnoty.