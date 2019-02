Brexit: Kolejne głosowanie w parlamencie na niekorzyść Theresy May

Theresa May nawet nie czekała na ogłoszenie wyników głosowania, opuściła wcześniej siedzibę parlamentu. Wytknął jej to Jeremy Corbyn, lider opozycyjnej Partii Pracy, który domagał się, żeby wróciła i odpowiedziała na pytania posłów. Z kolei Keir Starmer, członek opozycji, stwierdził, że May „nie może dłużej twierdzić, że ma znaczną i dającą się utrzymać większość w parlamencie, skoro jej strategia została po raz kolejny pokonana”. - Nie możemy iść dalej tą drogą. Parlament musi zdecydować, co dalej – dodał.