Brexit. Komisja Europejska zażądała dodatkowego 1 mld funtów od Wielkiej Brytanii

- Komisja Europejska może potwierdzić, że pod koniec stycznia, jak co roku, ponownie obliczyła kwoty, jakie państwa członkowskie mają wpłacić do budżetu UE, aby dostosować je do najnowszych danych o wynikach gospodarczych, przekazanych przez same państwa członkowskie - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Balazs Ujvari, cytowany przez PAP, który informuje o sprawie.

Rzecznik podkreślił, że jest to rutynowe i coroczne dostosowanie składek budżetu. W jego ocenie wszystkie państwa członkowskie są tego świadome. W niektórych przypadkach otrzymują one zwrot pieniędzy - w innych proszone są o większy wkład.

Wielka Brytania tym razem jest po stronie tych, którzy muszą dopłacić. Jednak z przedstawionych przez KE danych wynika, że w latach 2017-2018 Zjednoczone Królestwo otrzymywało zwrot nadpłaconej składki.

Zobacz też: Brexit. Co to znaczy dla polskich firm? "Zmienią się zasady gry"

Ostatecznie Wielka Brytania ma dopłacić 1,3 mld euro. To sporo, zważywszy na fakt, że rocznie z Wysp do unijnej kasy płynie ok. 11 mld euro rocznie. Podaną sumę Wielka Brytania musi wpłacić do czerwca - podaje PAP.

Johnson zapowiada umowy handlowe z resztą świata, w tym USA

Dodatkowa stawka to efekt ponownego obliczenia składki, którą wylicza się na podstawie Dochodu Narodowego Brutto. DNB Zjednoczonego Królestwa był wyższy, niż pierwotnie szacowano.

Brexit. Exodus Polaków z Wysp, coraz więcej rodaków wraca

Wielka Brytania zobowiązała się do uregulowania wszelkich należności między nią a Unią Europejską. KE podkreśliła, że nie ma możliwości zmniejszenia dodatkowej wpłaty.

Chociaż formalnie brexit dokonał się z końcem stycznia, to w rzeczywistości do końca 2020 roku Zjednoczone Królestwo stanie się w praktyce niegłosującym członkiem UE. Do końca roku będzie członkiem jednolitego unijnego rynku. Ponadto wciąż będzie wpłacała składki do budżetu UE.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące