Broń jądrowa w Iranie. Pekin wzywa do zniesienia sankcji

Chiny wzywają do zniesienia sankcji

Władze ChRL zaapelowały do władz Iranu, by "nadal honorowały swoje zobowiązanie do nierozwijania broni jądrowej", oraz do rządów innych państw o "pełne poszanowanie" prawa Iranu do "pokojowego wykorzystania energii jądrowej w ramach umowy z 2015 roku".