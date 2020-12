Nowe drogi w Polsce. W tym roku cztery umowy na budowę trasy Via Carpatia

W mijającym roku GDDKiA podpisała cztery umowy na realizację drogi ekspresowej S19, która będzie częścią szlaku Via Carpatia. W ich ramach powstanie 61,3 km trasy, a wartość podpisanych kontraktów wyniosła ponad 3,6 mld zł.

Umowy obejmują odcinki: Białystok Zachód – Księżyno, Księżyno – Białystok Południe z odcinkiem DK65, Białystok Południe – Ploski oraz Rzeszów Południe – Babica.

Jak deklaruje GDDKiA, w realizacji jest już 257,2 km trasy Via Carpatia, trwają przetargi na kolejne 112,6 km. Generalna Dyrekcja przygotowuje się do następnych postępowań, które obejmą 258,9 km.

Na razie jednak kierowcy korzystają tylko z 75 km szlaku, czyli ok. 10 proc długości Via Carpatii w naszym kraju, która ma wynieść ok. 700 km.

Jak zaznaczył rzecznik GDDKiA, korytarz Via Carpatia, którego głównym elementem na terenie Polski jest droga ekspresowa S19, stanowi dla Dyrekcji priorytet w następnych latach.

- W 2021 roku planujemy podpisać kolejne 11 umów na odcinki S19 o łącznej długości prawie 170 km. Jeśli chodzi o odcinki planowane do oddania, to w przyszłym roku chcielibyśmy udostępnić następne 70 km - powiedział dla PAP Szymon Piechowiak.

Według szacunków GDDKiA cała trasa Via Carpatia, która przebiega po wschodniej części Polski, od Barwinka na południu do Budziska na północy, będzie niemal w całości udostępniona do końca 2026 r. Niemal, bo – jak dodał Piechowiak - jeden odcinek na Podkarpaciu, w ramach którego znajdą się dwa tunele, w tym jeden o długości blisko 3 km, będzie gotowy w 2029 r.

Budowa całej trasy ma kosztować ponad 30 mld zł.

Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.