Budowy mieszkań odmrożone. Mimo tego, ten rok jest dużo gorszy od poprzedniego

W maju oddano do użytkowania 16 486 mieszkań. To o 20 proc. więcej niż w kwietniu. W tym samym czasie wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym dla 19 338 mieszkań (o 15 proc. więcej niż w kwietniu) i rozpoczęto budowę 15 012 lokali (10 proc. więcej niż w kwietniu).

Powrót do aktywności w branży cieszy, ale warto podkreślić, że bilans pierwszych pięciu miesięcy jest znacznie gorszy niż było to w analogicznym okresie poprzedniego roku. Choć liczba oddanych mieszkań (79 832) jest mniejsza tylko o 0,3 proc., to już liczba wydanych pozwoleń na budowę nowych lokali spadła o 16 proc. do poziomu 95 508. Niemal identyczna jest skala spadku liczby rozpoczętych budów.