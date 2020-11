CBOS: w pierwszej połowie listopada gorsze oceny sytuacji gospodarczej. Nastoje na nowy rok już lepsze

Jak się okazało pogorszyła się ocena sytuacji gospodarczej w kraju. Lepsze natomiast od notowanych w ostatniej dekadzie października były prognozy na najbliższy rok dotyczące ogólnej sytuacji w Polsce. Pytanie to dotyczyło też kondycji gospodarki oraz warunków materialnych gospodarstw domowych.

Budżet UE. Polska poniesie sromotną klęskę? Europoseł mówi, jakie są realia

W porównaniu do ostatniej dekady października większa grupa respondentów uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Pogląd taki wyraża obecnie 64 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a więcej niż co piąty ankietowany jest przeciwnego zdania (22 proc.).

Badanie wykazało również, że w stosunku do ostatniej dekady października poprawiły się prognozy dotyczące ogólnej sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. Z danych wnika, że "w porównaniu z ostatnim pomiarem zmniejszył się odsetek ankietowanych uważających, że się ona pogorszy (z 51 proc. do 45 proc.).

Zwiększył się z kolei odsetek prognozujących utrzymanie status quo (z 23 proc. do 30 proc.). Jednocześnie minimalnie przybyło oczekujących poprawy ogólnej sytuacji w Polsce (o 2 punkty procentowe, do 17 proc.). Co jedenasty ankietowany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (9 proc.).