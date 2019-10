CPK Krzysztof Suwart 29 minut temu

Centralny Port Komunikacyjny planowany na lata. W pierwszym etapie do 45 milionów pasażerów rocznie

Eksperci i przedstawiciele spółki odpowiadającej za projekt są zgodni: CPK musi być budowany tak, by można go było rozbudować wraz z rosnącym rynkiem lotniczym. Początkowo wystarczy, by port w ciągu roku był w stanie przyjąć do 45 mln pasażerów.

