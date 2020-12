Chcesz kupić nowe auto? Nie zwlekaj z decyzją, idą zmiany w przepisach

Przepisy nakładają też na producentów obowiązek montowania urządzań monitorujących zużycie paliwa lub energii elektrycznej w zależności od zastosowanego napędu. Dane te będą musiały być zapisywane w sterowniku, aby później można było je odczytać. To oznacza wycofanie pewnych napędów z rynku i wprowadzenie tych z niższą emisją - bardziej skomplikowanych i droższych w produkcji.

- Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nowej normy Euro 6d-ISC-FCM dla większości fabrycznie nowych samochodów osobowych może oznaczać wzrost cen nowo rejestrowanych pojazdów. Wynika to z dwóch powodów - zwraca uwagę Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.

- Po pierwsze z ich dostosowania do aktualnych wymogów technologicznych oraz emisyjnych. Po drugie związane jest to ze średnią emisją dwutlenku węgla na poziomie 95 g/km dla wszystkich produkowanych pojazdów producenta. Przekroczenie tego limitu oraz dodatkowe nakłady na unowocześnienie pojazdów siłą rzeczy znajdą odzwierciedlenie w końcowej cenie każdego pojazdu - tłumaczy Krupiński.

Robert Mularczyk, senior PR Manager w Toyota Motor Poland, zwraca uwagę także na inne kwestie, które mogą przyczynić się do wzrostu cen samochodów w przyszłym roku. To m.in. wprowadzone przez Unię Europejską przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażania samochodów w cyfrowe radia DAB. Przepisy mają wpłynąć na bezpieczeństwo - DAB może przekazywać więcej informacji o ruchu drogowym.

Na ceny aut wpłynąć może też rosnący kurs euro. - Za unijną walutę trzeba zapłacić dziś o 20 groszy więcej niż w połowie grudnia 2019 r. W przypadku samochodu, za który importer płaci producentowi 20 tys. euro, oznacza to konieczność podniesienia ceny nawet o 4 tys. zł – podkreśla Robert Mularczyk.

Największe problemy dla koncernów motoryzacyjnych stanowią jednak przepisy dotyczące nowych norm emisji spalin. Samochody, które nie będą spełniały wytycznych wprowadzanych przez nową normę, nie będą mogły zostać zarejestrowane i dopuszczone do użytku po 1 stycznia 2021 roku. Salonom zależy więc na sprzedaży roczników 2020.

W listopadzie Związek Dealerów Samochodów wraz z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego zwrócili się z apelem do premiera o zmiany, które umożliwiłyby sprzedaż wszystkich pojazdów wyprodukowanych w 2020 roku. ZDS przypomniał, że branża motoryzacyjna na szczeblu ogólnoeuropejskim już w kwietniu wystąpiła w tej sprawie do Komisji Europejskiej, ale po 4 miesiącach KE zdecydowała, że nie przedłuży terminu na wprowadzenie regulacji w życie. Premier na razie nie odniósł się do apelu polskiej branży.