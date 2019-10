Chiny coraz bliżej tempa polskiej gospodarki. Najniższy wzrost od 29 lat

W trzecim kwartale chińska gospodarka wciąż rosła, ale już "tylko" w tempie 6-procentowym, czyli o 0,1 pkt. proc. wolniejszym niż oczekiwali ekonomiści, i o 0,2 pkt. proc. niż w poprzednim kwartale. To zarazem najgorszy wskaźnik od 1990 roku.

Nam właśnie wzrosła we wrześniu produkcja przemysłowa i dynamika PKB powinna się utrzymać powyżej 4 proc. - podają ekonomiści. Do chińskiego wzrostu gospodarczego wciąż nam daleko, choć jakby bliżej.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w tym roku gospodarka Kraju Smoka urośnie o 6,14 proc., by w przyszłym roku spowolnić do 5,82 proc. Polska ma rosnąć o odpowiednio 5,15 proc. i 4,03 proc. Mniej niż 1,5 pkt. proc. różnicy między Polską a Chinami to najmniej od 1989 roku. Ostatni raz rośliśmy szybciej od nich w 1976 roku.

Pytanie tylko jak mocno w Państwo Środka uderzać będą dalej amerykańskie cła? Już teraz na spowolnienie gospodarki wpłynął w Chinach właśnie handel zagraniczny. Eksport spadał we wrześniu najszybciej od lutego - o 3,2 proc. rok do roku. I był to drugi z rzędu miesiąc spadkowy, co jest najdłuższą negatywną serią od października 2016.

Państwowe firmy sięgają po gotówkę

Słabość eksportu pociąga za sobą mniejsze inwestycje. Nakłady na środki trwałe co prawda poszły w górę o 5,4 proc. rok do roku we wrześniu, ale to najwolniejsze tempo od 12 miesięcy. I to uzyskane tylko dzięki nakładom firm państwowych.

- O ile dynamika inwestycji w środki trwałe w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wypadła względnie zgodnie z konsensusem (średnia prognoz analityków - red.), to już struktura tychże danych nie wygląda tak optymistycznie. Wzrost bowiem w dużym stopniu sterowany jest przez nakłady inwestycyjne ze strony firm państwowych, podczas gdy wzrost inwestycji po stronie sektora prywatnego wygląda wciąż mizernie - zauważa Arkadiusz Balcerowski, analityk rynków finansowych XTB.

We wrześniu rosła chińska produkcja przemysłowa o 5,8 proc. rok do roku (prognoza ekonomistów mówiła o 5 proc.), a sprzedaż detaliczna o aż 7,8 proc. (zgodnie z oczekiwaniami).

Rynki spokojne. Na razie

Rynki finansowe na razie nie przestraszyły się spowolnienia. - Inwestorzy nie przejęli się zbytnio słabszymi danymi na temat chińskiego PKB - wskazuje Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ, obserwując ruchy na chińskim juanie. - Nie obawiają się też politycznych skutków uchwalenia ustawy będącej polityczną deklaracją wsparcia wobec Hong-Kongu, która jest właśnie procedowania w Senacie USA.

- Być może liczą na pragmatyzm chińskich władz, które jeszcze wczoraj rano wyrażały gotowość do przyspieszenia negocjacji i przejścia do „fazy drugiej” w rozmowach. Do spotkań grup negocjatorów ma dojść w przyszłym tygodniu i wtedy zobaczymy na czym stoimy - dodał.

