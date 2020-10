Chiny planują równomierny rozwój regionów kraju przez najbliższe pięć lat

Romek 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Hehe państwo komunistyczne rozwija się najszybciej , no ale tak jest , demokracja przekształca się w anarchie na zachodzie , a potencjalnie wolny rynek w chinach i brak ograniczeń np ekologicznych , plus efekt skali , plus dostęp do technologii , plus ambitne i chętne do pracy społeczeństwo oraz młodsza populacja robią swoje , brakuje im jeszcze takiej potęgi politycznej lub wojskowej oraz terenów z zlozami naturalnymi np. Syberia ale to już supermocarstwo