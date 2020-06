Coraz trudniej o kredyt. Popyt na mieszkania może spaść.

Jednak pomimo wzrostu marż kredytowych, średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego było w czerwcu o 1,32 punktu proc. niższe niż w lutym i wyniosło 2,53 proc. Przy powyższych założeniach miesięczna rata kredytu spadnie z ok. 1 600 zł (tyle wynosiła w lutym) do 1 400 zł.

AMRON zwraca uwagę, że Bank Pekao podwyższył wymagany wkład własny z 10 proc. do 15 proc., PKO BP i Pekao Bank Hipoteczny - z 10 do 20 proc. Natomiast ING Bank Śląski, BOŚ Bank i BPS - z 20 proc. do 30 proc.

W kwietniu BIK Indeks (informujący o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych) spadł o 27,6 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Według danych Centrum AMRON liczba podpisanych umów kredytowych spadła w kwietniu o 20,7 proc. rok do roku, a w ujęciu wartościowym zanotowano spadek o 11,3 proc.

Natomiast w maju zanotowano lekką poprawę – indeks BIK wyniósł -24,2 proc., czyli o 3,4 punktu proc. więcej niż w kwietniu. Trudno jednak na razie wyrokować czy jest to zwiastun powrotu do trendu wzrostowego.