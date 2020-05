Cyfrowy egzamin dopiero przed nami. Uczniowie go nie zdadzą, bez pomocy dorosłych

Ponad miliard dzieci odciętych od lekcji

Według danych Research&Markets, za 5 lat wartość rynku cyfrowej edukacji przekroczy 350 mld USD, a tylko w zeszłym roku przyciągnął on kapitał inwestycyjny na poziomie 20 mld USD. Jednak, dziś, z racji na to, że te prognozy powstały przed epicentrum pandemii, uważane są one za…konserwatywne. W pewnym momencie na świecie aż 1,38 mld uczniów i studentów nie miało możliwości nauki w tradycyjny sposób. W Polsce dotyczyło to ok. 7 mln uczniów i studentów oraz ok. 800 tys. nauczycieli. Z dnia na dzień, także nad Wisłą, nauka cyfrowa stała się jedynym dostępnym i wymaganym standardem.