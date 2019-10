Cyfryzacja to szansa dla polskiej gospodarki i polskich firm. Operator Chmury Krajowej czeka na przedsiębiorców

O tym, jak wykorzystać rozwiązania chmurowe eksperci debatowali podczas Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce.

W panelu pt. "Chmura Krajowa - następny rozdział. Cyfrowe technologie dla polskich firm" wzięli udział przedstawiciele spółek tworzących takie rozwiązania, jak i korzystających z nich.

Świat stawia bowiem na otwarte platformy informatyczne, na których współpracują dostawcy technologii, klienci i właściciele rozwiązań biznesowych. Jeżeli Polska ma dotrzymać kroku największym gospodarkom i generować znacznie większą wartość dodaną w globalnej układance, to polskie firmy nie mogą odstawać od zagranicznej konkurencji. I właśnie m.in. po to w Polsce powstał Operator Chmury Krajowej, współtworzony przez PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju.

Cyfryzacja to klucz do sukcesu

- Rozwój usług cyfrowych to szansa na zupełnie nowy etap w rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dzięki naszemu projektowi zyskają one pewność, że migracja biznesu do chmury będzie zgodna z wymogami lokalnych regulatorów rynku, zgodna z przepisami prawa, bezpieczna i przede wszystkim na odpowiednim poziomie kosztowym - powiedział podczas panelu ekspertów Adam Marciniak, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar informatyki.

- W ramach Chmury Krajowej naszym priorytetem jest optymalizacja procesów i kosztów IT oraz istotne skrócenie czasu realizacji strategicznych inicjatyw klientów związanych z cyfryzacją - dodawał. Jak podkreślał Marciniak, bank zdecydował się na rozwijanie kompetencji informatycznych, gdyż sam potrzebował zmian. Jak zdradził wiceprezes, projekty w banku i dla klientów były realizowane w ciągu kilku tygodni. To jednak było wciąż zbyt wolno. - Świat zmienia się zdecydowanie szybciej - przekonywał.

- Korzystanie z usług cyfrowych oznacza, że część rozwiązań można budować bez konieczności tworzenia drogiej infrastruktury - zaznaczał. - Musimy działać na rozwiązaniach, które są dostępne dla największych. Bank ma blisko milion klientów-firm. Mając rozwiązanie cyfrowe, automatycznie udostępniamy je większości naszych klientów - przekonywał.

Dlatego PKO BP zdecydowało się na współtworzenie Operatora Chmury Cyfrowej, czyli spółki, która udostępnia usługi z zakresu chmury cyfrowej.

Chmura Krajowa świadczy również usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT.

Oferta obejmuje również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych. PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju objęły w spółce po 50 proc. udziałów.

- Z rozwiązań chmurowych w Polsce korzysta zaledwie 10 proc. przedsiębiorców. Powodów takich stanu rzeczy jest kilka. Pierwszy z nich to wyzwania infrastrukturalne, czyli daleka odległość od firm oferujących takie usługi. Polskie przedsiębiorstwa mogłyby np. trzymać dane na serwerach w niemieckim Frankfurcie. Drugi powód to kwestia zaufania, a dokładnie jej brak. Trzeci powód to koszt takich rozwiązań - mówi Michał Potoczek, prezes Operatora Chmury Krajowej.

- Właśnie dlatego powstał operator, by rozwiązać te problemy, rozwiązać kwestie odległości i ceny. Pierwszym klientem rozwiązań chmurowych jest PKO BP. To pokazuje, że są na najwyższym poziomie i gwarantują największe bezpieczeństwo - mówił. - Jako pierwszy klient nowej spółki chcemy być przykładem dla innych firm i instytucji. Biznes można z powodzeniem rozwijać w chmurze – dodawał Adam Marciniak z PKO BP.

- Chmura jest tym samym dla IT, czym prąd dla każdego przedsiębiorcy. Nie trzeba posiadać elektrowni, żeby działać i mieć prąd - dodawał Potoczek.

To szansa dla gospodarki

Operator Chmury Krajowej oferuje m.in. usługi udostępnienia infrastruktury IT, w szczególności mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej.

Dostępne są również usługi udostępnienia kompletnej platformy IT niezbędnej do uruchomienia aplikacji biznesowych, w szczególności baz danych, serwerów aplikacyjnych, serwerów web i zaawansowanych narzędzi analitycznych. Wszystkie zadania biznesowe, które wymagają dużej mocy obliczeniowej, można przeprowadzić na serwerach należących do spółki. Nie trzeba tworzyć własnej infrastruktury.

- Jednym z benefitów dla klientów Operatora Chmury Krajowej, jest możliwość niemal natychmiastowego skorzystania z nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań IT bez angażowania własnych środków - tłumaczył Adam Marciniak.

Podczas panelu wypowiadał się również drugi z inwestorów w Operatora Chmury Krajowej, czyli Polski Fundusz Rozwoju.

- Cyfryzacja to jeden z kluczowych trendów obecnej rewolucji technologicznej, która zaczyna decydować o wszystkim: od konkurencyjności gospodarki przez rozwój małych i średnich firm, czy zarządzanie miastem po usługi medyczne - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jak wyjaśniał, "oparcie usług cyfrowych o nowoczesną i lokalną infrastrukturę to większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty dla biznesu i administracji". - W krajach, w których rozwinięte są usługi chmurowe, idzie za nimi szybki wzrost zaawansowania technologicznego gospodarki - dodawał.

Jak tłumaczył w żartach, są dwa powody, dla których Polski Fundusz Rozwoju zaangażował się w ten projekt. Pierwszy?

Bo do współpracy zaprosił PFR największy polski bank - żartował Borys. - PFR jest przekonany, że jako instytucja wspierająca rozwój gospodarczy Polski, musimy mieć ten obszar w palecie naszych ścisłych zainteresowań. Rozwój gospodarczy Polski jest związany z rozwojem usług cyfrowych w Polsce - mówił.

Potwierdzali to również przedstawiciele innych firm. W ostatnim czasie w projekt Chmury Krajowej zaangażował się gigant IT - Google. Jak przekonywali przedstawiciele spółki, amerykański udział w projekcie nie oznacza, że krajowy operator przestał być krajowy. To Google będzie świadczyć usługi dla polskiej spółki.

- Świat porusza się po oceanie danych. Do tej pory Polska nie miała żadnego portu, teraz się to zmienia - potwierdzała Magdalena Dziewguć, przedstawiciela Google. W rozwiązania chmurowe chce inwestować również Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Poczta Polska. Paweł Borys zaczepiał przedstawicieli narodowego operatora pocztowego i zachęcał do dalszej cyfryzacji.

Przedstawiciele PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju podczas panelu zadeklarowali, że Operator Chmury Krajowej będzie dalej rozwijany. - Chcemy wspólnie ułatwić polskim firmom cyfryzację - mówił Adam Marciniak z PKO BP.

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące