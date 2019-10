Czarnecki, Filipiak, Góral, Sołowow, Mokrysz. Pięciu Polaków, którzy odnieśli sukces za granicą

Stabilność polityczna sprzyja rozwijaniu biznesu i jest jednym z kluczowych czynników, które decydują o sukcesie polskich przedsiębiorców. Najwięcej osiągnęli jednak ci, którzy budowali swoje firmy w burzliwych latach 90. i odnieśli sukces, najlepiej pływając na niespokojnych wodach pierwszych lat polskiego kapitalizmu.

Trudne doświadczenia pierwszych lat III RP najlepsi potrafili przekuć w międzynarodowe wyróżnienia, dobrze prosperujące marki i spektakularne sukcesy rynkowe. Wśród biznesmenów odnoszących sukcesy poza granicami kraju znajdziemy także młodych, zdolnych przedsiębiorców, którzy z powodzeniem przejęli prowadzenie rodzinnej firmy i rozwijają biznes za granicą. Zyskuje na tym nie tylko nasza gospodarka, ale Polska traktowana jako marka. Lepiej, kiedy za granicami będziemy kojarzeni z sukcesami Leszka Czarneckiego, Janusza Filipiaka, Adam Górala, Michała Sołowowa czy Adama Mokrysza, a nie ze stereotypowym wizerunkiem drobnego przestępcy kradnącego samochody w Niemczech…

(East News)

Leszek Czarnecki – od przedsiębiorcy...

Leszek Czarnecki posłuży tu za pierwszy przykład nie tylko z uwagi na alfabet. Wrocławianin jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. W 1998 roku został jednym z dziesięciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe" według "The Wall Street Journal".

Ten sukces przewidzieli analitycy dziennika Financial Times i w 2004 roku zaliczyli 42-letniego wtedy Czarneckiego do grona 25 Wschodzących Gwiazd Europejskiego Biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych.

Jest jedynym Polakiem wpisanym na tę prestiżową listę Financial Times. W latach 2005–2007 był także wybierany "Graczem Roku" w rankingach organizowanych przez polską edycję magazynu "Forbes".

W 2013 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym.

W 2014 roku Leszek Czarnecki został uznany przez redakcję Gazety Giełdy Parkiet Człowiekiem Rynku Kapitałowego z okazji 25-lecia przemian ustrojowych.

Dr Leszek Czarnecki należy też do grona absolwentów Harvard Business School (AMP). Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r, tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. specjalizujące się w pracach wysokościowych i podwodnych. Był także właścicielem Europejskiego Funduszu Leasingowego, który należał do jednych z pierwszych i najprężniej działających firm leasingowych w Polsce.

W 2000 roku spółka ta zadebiutowała na londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jest również twórcą i inspiratorem wielu inicjatyw biznesowych, które odniosły spektakularny sukces. Wśród nich można wymienić TU Europa – drugą pod względem wielkości grupę ubezpieczeniową, Home Broker – lidera rynku pośrednictwa nieruchomości, Open Finance – lidera rynku doradztwa finansowego, Develia – wiodącego dewelopera oraz Sky Tower – najwyższy budynek w Polsce.

...do filantropa

W 2007 r. Czarnecki powołał wraz ze swoją żoną Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich. Zajmuje się ona głównie niesieniem pomocy dzieciom, które na skutek chorób i urazów mają problem w uzyskaniu samodzielności.

Na działalność tej organizacji Fundator przekazał już ponad 56 milionów złotych. Leszek Czarnecki jest także Przewodniczącym Rady Fundacji St. Antony's College Oxford Noble Foundation, której celem jest angażowanie środowisk intelektualnych oraz biznesowych we wsparcie rozwoju Programu Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim.

(East News)

Janusz Filipiak – wizjoner nowoczesnych technologii oraz założyciel Comarch

Janusz Filipiak jest profesorem w zakresie nauk technicznych. Od ponad czterdziestu lat zajmuje się nowoczesnymi technologiami.

W 1993 r. założył Comarch – jedną z największych polskich spółek informatycznych. Na koniec 2017 zatrudniał ponad 5500 osób, w 88 biurach zlokalizowanych w 31 krajach.

W skład grupy kapitałowej Comarch wchodzą oddziały zagraniczne w takich metropoliach jak Drezno czy Frankfurt nad Menem.

Janusz Filipiak ma na swoim koncie takie doświadczenia jak rola redaktora oraz autora czasopism czy bycie konsultantem w instytucjach krajowych oraz zagranicznych. Jako menedżer zdobywał również doświadczenia na terenie Japonii. Był też konsultantem naukowym France Telecom oraz pełnił funkcję dyrektora pełnomocnego Teletraffic Research Centre na Uniwersytecie w Adelajdzie (Australia). Prowadził projekty badawcze w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Janusz Filipiak już w 1979 r. został profesorem na AGH, w której przez lata kierował Katedrą Telekomunikacji. W wieku 39 lat odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Profesor Filipiak jest autorem sześciu książek z zakresu teleinformatyki. Trzy z nich zostały wydane w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej w tym: "Modelling and Control of Dynamic Flows in Communications Networks" (1988) oraz "Real Time Network Management" (1991). Opracował ponad sto artykułów z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki, które zostały opublikowane w wielu znanych na całym świecie czasopismach specjalistycznych, m.in. "IEEE Transactions on Communications", "IEEE Journal on Selected Areas in Communications" czy "Operations Research".

Uhonorowany przez Prezydenta RP

W 2004 r. Profesor Filipiak został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju telekomunikacji i teleinformatyki, a w 2012 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, tym razem przez Bronisława Komorowskiego, za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej. W 2013 roku otrzymał IEEE Communications Society Distinguished Industry Leader Award 2012 za wkład w rozwój komunikacji i technologii informatycznej.

Od 2015 r. jest ekspertem powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Narodowej Rady Rozwoju. W 2016 r. Prezydent RP przyznał także Januszowi Filipiakowi Indywidualną Nagrodę Gospodarczą za szczególne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości. W 2018 roku kapituła Polskiego Towarzystwa Informatycznego przyznała mu medal 70-lecia Polskiej Informatyki. Od 2019 roku jest Przewodniczącym Rady Uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Comarch, którego większościowym udziałowcem jest Janusz Filipiak, wspiera w sporcie nie tylko polskie drużyny. W 2019 roku firma została także sponsorem występującego we francuskiej Ligue 1 oraz Lidze Mistrzów – OSC Lille.

(asseco)

Adam Góral – Prezes Asseco Poland oraz gwiazda polskiej informatyki

Podejmowane przez Adama Górala projekty biznesowe mają na celu promocję Polski na całym świecie oraz rozwój współpracy pomiędzy naszym krajem a innymi państwami.

Celem, do którego zmierza Asseco, jest budowa globalnego giganta informatycznego.

Adam Góral to pochodzący z Rzeszowa założyciel oraz prezes informatycznej spółki Asseco Poland. Jest absolwentem cybernetyki ekonomicznej i informatyki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie statystyki matematycznej i ekonometrii. Swoją karierę zaczynał na uczelni. W latach 1979–1990 był pracownikiem naukowym w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie. Jest autorem około 30 prac naukowych. Jest także konsulem honorowym Słowacji w Rzeszowie.

Góral pod koniec lat 80. wspólnie z bratem założył spółkę Jazcoop produkującą keczup. To właśnie jej biuro komputerowe przekształciło się w 1991 w oddział COMP, a następnie Asseco. Firma w 2004 zadebiutowała z sukcesem na Giełdzie Papierów Wartościowych. Działa już w ponad 50 krajach i zatrudnia więcej niż 24 000 osób. We wrześniu 2019 roku Asseco świętowało 15-lecie debiutu na GPW.

Z systemów informatycznych Asseco korzysta jużponad połowa polskich banków, firmy ubezpieczeniowe, instytucje publiczne, samorządy, sektor energetyczny, spółki telekomunikacyjne, służba zdrowia oraz instytucje międzynarodowe takie jak NATO czy Unia Europejska.

Góral jedzie w świat

Adam Góral po sukcesie na rodzimym rynku zdecydował się na ekspansję swojego biznesu poza granice Polski. W 2004 roku nabył Słowacki Asset Soft i doprowadził do przekształcenia COMP w Asseco. W 2009 roku powołał Asseco Spain i Asseco Denmark, a konsorcjum Asseco SEE weszło na giełdę.

W 2010 roku doszło do największej dotychczas fuzji w historii firmy. Asseco Poland przejęło notowaną na amerykańskiej giełdzie NASDAQ i izraelskiej TASE grupę Formula System. Według magazynu Forbes transakcja ta zajęła ósmą lokatę wśród największych przejęć w 2010 roku. Formula Systems to lider informatyczny w Izraelu. Spółka obecna jest także w USA, Japonii Kanadzie oraz RPA.

W 2014 roku firma Adama Górala weszła do Afryki oraz Rosji, w 2015 roku zaś przejęła pakiet kontrolny w portugalskim Exictos SGPS, który z sukcesami operuje w Angoli, Mozambiku oraz Republice Zielonego Przylądka. W 2017 roku powstało Asseco International. Podmiot odpowiedzialny za rozwój spółek z Grupy Asseco działających na arenie międzynarodowej.

Adam Góral stworzył informatyczne imperium, które pod jego prezesurą dynamicznie się rozrasta i wchodzi do kolejnych krajów. W 2004 roku Asseco działało w 3 krajach, by w 2015 roku być już obecnym w 55.

(Agencja Gazeta) (Fot: skwarczek)

Michał Sołowow – globalny potentat chemiczny oraz kierowca rajdowy

To urodzony w 1962 roku w Kielcach polski biznesmen, inwestor oraz były kierowca rajdowy. Jego portfel skupia obecnie 15 spółek o łącznych przychodach ok. 10 mld zł w skali roku i daje zatrudnienie około 16 tysiącom osób.

Wszystkie spółki właścicielskie zarejestrowane są w Polsce. Należą do nich znane marki takie jak: Synthos, Cersanit, Barlinek, Komfort czy North Food.

Synthos to przedsiębiorstwo branży chemicznej z siedzibą w Oświęcimiu. Instalacje firmy zlokalizowane są w takich krajach jak Austria, Słowacja, Niemcy czy Ukraina. To globalna firma współpracująca i posiadająca odbiorców swoich produktów na całym świecie. W 2016 roku dokonała akwizycji spółek w Holandii oraz Francji.

Cersanit S.A. to grupa kapitałowa działająca w branży wyposażenia łazienek i toalet oraz na rynku płytek ceramicznych. Obszar jej działania obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej, rynki Europy Wschodniej, Bliski Wschód, docierając także do krajów Azji Środkowej i Afryki Północnej. W skład Grupy Cersanit wchodzą znane europejskie marki jak choćby Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik, Pilkington's czy Mei.

Barlinek to kolejna firma operująca globalnie, która sprzedaje swoje produkty do 55 krajów na 5 kontynentach. Posiada zależne spółki córki na Ukrainie, Rumunii, w Rosji czy Niemczech.

Pierwszym biznesem Michała Sołowowa była firma budowlana Mitex. Założył ją w 1988 roku, po skończeniu studiów na Politechnice Świętokrzyskiej. Branżę budowlaną charakteryzował niski poziom barier wejścia. W jego rodzinnym mieście, Kielcach, konkurencja była jednak silna. Działały tam wtedy takie firmy jak Exbud oraz PIA Piasecki.

Sołowow mimo niesprzyjających okoliczności zdołał z Mitexu uczynić trzecią największą firmę budowlaną w Polsce. W okresie lat 90. nagle i nieoczekiwanie upadło jednak wiele firm, które zdawały się dobrze prosperować. Taki los w 2002 roku spotkał PIA Piasecki i pewnie to samo spotkałoby Exbud, gdyby nie przejęła go szwedzka Skanska. Sołowow zamiast upadku odnotował spektakularny sukces, sprzedając Mitex francuskiej spółce Eifagge za 320 mln złotych, czyli za dwukrotność wartości, na jaką wyceniono go podczas giełdowego debiutu w 1998 roku. W latach 90. jego działania skupiły się na branży deweloperskiej, która również okazała się dla biznesmena bardzo dochodowa. Oferta założonej przez niego spółki Echo Investment obejmowała luksusowe apartamenty, których dodatkowymi atutami były jakość wykończenia oraz doskonała lokalizacja. Sektor premium okazał się kolejnym strzałem w dziesiątkę, zapewniając Echo Investment sukces. W ciągu kolejnej dekady kapitalizacja spółki wzrosła 10-krotnie.

Rozwiązanie znalazł na giełdzie

Dla Sołowowa rynek był w cudzysłowie środowiskiem naturalnym, które rozumiał i w którym poruszał się niezwykle płynnie. Doskonale zdawał sobie sprawę, że jego konkurencją nie są polscy przedsiębiorcy, a inwestorzy zagraniczni. Pomimo swojej nadzwyczajnej biegłości biznesowej w kwestii kapitału od zagranicznych firm dzieliła go przysłowiowa przepaść.

Rozwiązanie odnalazł na giełdzie, gdzie na wielką skalę zaczął wykorzystywać kapitał inwestorów. Pozwoliło to na częściowe zniwelowanie dysproporcji finansowej pomiędzy spółkami Sołowowa a zagraniczną konkurencją. Na warszawski parkiet wprowadził pięć spółek, a inwestorzy kupili akcje, których wartość poszybowała w górę. Spośród jego spółek największy wzrost odnotował Cersanit. Akcje sprzedawane po 2 złote w maju 1998 roku dziewięć lat później kosztowały aż 48 złotych.

Niestety, aby płynnie przenosić swoje działanie na inne branże, Sołowow zmuszony był sprzedawać część z założonych przez siebie i dobrze prosperujących spółek. Kielecki biznesmen rozstał się z Mitexem, Echo Investment, Ultra Packiem, Nomi. Sprzedawał, ponieważ chciał próbować swoich sił w coraz to nowych dziedzinach gospodarki.

Najnowszą jego inwestycją jest OncoAraendi, wprowadzona w 2019 roku na giełdę innowacyjna firma biotechnologiczna, specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych.

Sołowowa zawsze charakteryzowała umiejętność znajdowania oraz wykorzystywania niezwykłych okazji oraz dostrzegania prawdziwej wartości materiałów i usług. To właśnie dzięki tym cechom w latach 90. bardzo szybko dołączył do grona najbardziej zamożnych Polaków. Większość znanych gwiazd biznesu takich jak Jan Kulczyk czy Zygmunt Solorz było od Sołowowa starszych o przynajmniej dekadę, byli też bogatsi o doświadczenie. Swoje biznesy prowadzili często już od lat 70., czyli prawie dwie dekady przed upadkiem komunizmu.

Przede wszystkim Kielce

Sołowow działał zupełnie inaczej niż pozostali członkowie tego grona. Przede wszystkim skupił on swoją aktywność biznesową wokół rodzinnych Kielc, mieście które w tamtym czasie nie było postrzegane jako atrakcyjny ośrodek do prowadzenia biznesu. Poza tym uwaga Sołowowa silnie skupiła się na polskiej giełdzie, w której dostrzegł potencjał do pozyskania aktywów na rozwój swoich firm. Właśnie dlatego został aktywnym graczem.

W 2014 roku doceniono jego wkład w kształtowanie polskiej gospodarki poprzez przyznanie mu Honorowej Odznaki Województwa Świętokrzyskiego. Następnie w 2015 roku uzyskał jeszcze dwa odznaczenia: Perłę Honorową Polskiej Gospodarki (w kategorii gospodarka) redakcji Polish Market oraz Medal z okazji jubileuszu 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

Ponadto Michał Sołowow był zapalonym kierowcą rajdowym. Swoją pasję traktował bardzo poważnie, uzyskując wiele tytułów, w tym wicemistrza Europy – trzykrotnie (2008, 2009, 2012) oraz dwukrotnie tytuł wicemistrza Polski (2006, 2010). To także zbudowało jego pozycję na arenie międzynarodowej.

(Mokate)

Adam Mokrysz i polskie kawy i herbaty

Produkty polskiej, rodzinnej firmy MOKATE obecne są dziś już w 73 krajach na świecie. Zarządza nią dr Adam Mokrysz, CEO Grupy MOKATE, który z sukcesami rozwija jednego z liderów rynku spożywczego w Europie Środkowo-Wschodniej w firmę o globalnym zasięgu. Produkty MOKATE sprzedają się z powodzeniem m.in. w Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii, na Słowacji czy na Węgrzech, a nawet w tak odległych rejonach świata jak Tajlandia, Kolumbia, RPA czy Japonia. Dzięki długofalowej strategii rozwoju stawiającej na międzynarodową ekspansję przy jednoczesnym stabilnym rozwoju na rodzimym rynku, którą realizuje Adam Mokrysz, MOKATE stało się jednym z największych polskich producentów i eksporterów produktów spożywczych i surowców dla przemysłu spożywczego. Grupa MOKATE z dr Mokryszem za sterami skutecznie konkuruje z największymi światowymi koncernami.

Adam Mokrysz jest absolwentem Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł doktora. Posiada także dyplom University of London z zakresu handlu zagranicznego i ukończył studia podyplomowe IMD-AEDP – Accelerated Executive Development Program na Uniwersytecie w Lozannie. Praktyczną wiedzę o firmie zdobywał, pracując od najmłodszych lat na wszystkich szczeblach organizacji. W 2016 z sukcesem przejął stery w rodzinnej firmie i objął stanowisko CEO Grupy MOKATE.

Konsekwentna praca nad rozwijaniem kanałów sprzedaży i kierunków handlowych oraz innowacje produktowe zaowocowały wieloma nagrodami. Dr Adam Mokrysz został wyróżniony przez Europejski Klub Biznesu Polska tytułem "Wybitnego Przedsiębiorcy 2018" za szeroką ekspansję marek firmy na rynkach światowych oraz za wybitne i efektywne wdrażanie nowoczesnego zarządzania w połączeniu z dobrymi tradycjami rodzinnego biznesu. W 2019 roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie "Polish African Business Achievement Awards" przyznawane przez Polsko-Afrykańską Izbę Przemysłowo-Handlową. Firma MOKATE była wielokrotnie nagradzana tytułem "Lidera Polskiego Eksportu", a w czerwcu 2019 r. została wyróżniona nagrodą "Inwestor bez granic" przez Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

Prywatnie dr Adam Mokrysz jest pasjonatem i propagatorem szachów, z wieloma sukcesami w tym sporcie. Jednym z ostatnich osiągnięć jest wygrana Adama Mokrysza z szachową mistrzynią Europy, Aliną Kashlinskayą, w towarzyskim spotkaniu w czasie ostatnich drużynowych mistrzostw Polski w szachach.

Rosjanka jest arcymistrzynią od 2009 roku oraz posiadaczką męskiego tytułu mistrza międzynarodowego od 2014 roku. Szachowe umiejętności dr Mokrysz przekłada na działalność biznesową, w której niczym na szachownicy planuje zawsze kilka ruchów do przodu.

