Czternasta emerytura. Wiadomo, kiedy rząd zajmie się projektem ustawy

1. Czy ktoś tą panią widział wśród ludzi poranionych rodzinnie? Tylko do kamery Zero pomocy Małżeństwu w kryzysie. Rozwód to jest dzisiejszego państwa pomoc. Taka jest dziś polityka prorodzinna względem konstytucji art 71, 18 kpc art 56. Nieważne że są małoletnie. Państwo piS i pO ma głęboko gdzieś prawo małoletnich do wychowania przez obojga rodziców. Ma gdzieś terapie, wychodzenie z kryzysu, dobro Rodziny. Kryzys w Polskiej Rodzinie to pożywka dla państwa, dla cwaniaków lewaków. Państwo jedno oszustwo nie respektuje ani prawa ani przysięgi, którą człowiek składa.. Dopuszcza wzajemne gnębienie najbliższych sobie Polaków względem siebie w sądach, ciągnie sprawy latami, a szansy zero. Nie ważny brak patologii, szansy zero, rozwalanie pod byle pretekstem. Państwo Polskie z dzisiejszym morale nie zasługuje na tożsamość! Łudzą nas, że Państwo będzie silne zbrojeniami. SIŁA POLSKI TO PO 1 JEDNOŚĆ RODZINY ! A FUNDAMENTEM NIEROZERWALNE MAŁŻEŃSTWO! Polacy obudzimy się!