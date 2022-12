Czy nadpłacając kredyt hipoteczny warto jednocześnie skrócić okres kredytowania?

Nadpłata kredytu - czy warto?

Mechanizm nadpłaty polega na wpłacaniu na rachunek kredytowy w banku większych kwot, niż wynikałoby to z planu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Dzięki temu szybciej zwracasz kapitał, który pożyczyłeś od banku.

Zalety wynikające ze skrócenia czasu kredytowania

Nadpłata pozwala na szybszy zwrot środków, jakie pożyczyłeś od banku tytułem kredytu hipotecznego, na przykład na zakup mieszkania czy budowę domu. Jeśli się na to zdecydujesz, skrócenie okresu kredytowania może iść z nią w parze. To jedna z opcji, ponieważ szybsza spłata umożliwia również zmniejszenie rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych w późniejszym czasie.

W wielu przyFnapadkach to bank narzuca Ci rozwiązanie – czy nadpłata kredytu spowoduje skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty. W obu odnosisz korzyści. Jaka jest korzyść ze skracania okresu kredytowania względem spłacania starej raty? Możesz znacznie obniżyć w takiej sytuacji wysokość kosztów kredytowania. Wszystko przez to, że odsetki będą naliczane przez krótszy czas, niż pierwotnie zakładał to bank.