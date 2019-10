Deficyt budżetowy. Do września 1,8 mld zł na minusie

Co jest po stronie wydatków? Prawie 22 mld zł to obsługa długu Skarbu Państwa. Niecałe 18 mld zł wynika z rozliczeń z budżetem ogólnym Unii Europejskiej. Dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli do emerytur, to koszt rzędu 35 mld zł.