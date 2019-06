Dług publiczny powyżej biliona. To nie abstrakcja. Musisz za to płacić już 6 zł dziennie

Już ponad bilion złotych. A i to licząc bez zobowiązań wobec przyszłych i obecnych emerytów. Dług państwa rośnie wolniej niż gospodarka, ale rośnie. W tym roku płacimy na jego spłatę o jedną trzecią więcej niż rok temu.

Gwoli ścisłości, dług publiczny już dawno przekroczyłby bilion złotych, ale "konsolidacja" (wykluczenie w statystykach zadłużenia wzajemnego instytucji publicznych) przeprowadzona za ministra Jacka Rostowskiego opóźniła ten symboliczny moment. Rząd nie ma jednak zamiaru przestać nas zadłużać, więc - jak mówią - co się odwlecze, to nie uciecze. No i stało się.