Długów więcej niż oszczędności. Oświadczenie majątkowego Stanisława Karczewskiego

Ciekawiej wyglądają za to nieruchomości wicemarszałka Senatu (zadeklarowane jako wspólność małżeńska z żoną). Polityk posiada 160-metrowy dom, który wycenił na 800 tys. zł i tutaj nie ma się do czego przyczepić. Pewne wątpliwości można mieć przy 300 tys. zł - na tyle Karczewski wycenił 120-metrowe mieszkanie. Taka cena oznacza, że za metr trzeba byłoby zapłacić 2,5 tys. zł. Podobnych cen trudno szukać na rynku, chyba że mowa o wielkich metrażach w małych miejscowościach do całkowitego remontu. Do tego państwo Karczewscy posiadają hektarową działkę o wartości 150 tys. zł.