Dramat przedsiębiorców, a minister opowiada o opozycji.

Przedsiębiorcy narzekają, że udzielana przez rząd pomoc jest za mała lub nie ma jej wcale. Będzie większe wsparcie? - Narzędzie zostało uruchomione, to infolinia, przez którą to my dzwonimy do przedsiębiorców. Chcą rozmawiać, niestety opozycja nakręca konflikt między rządem a przedsiębiorcami - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy, technologii. - Szukamy rozwiązań. Na podstawie analizy tego, co do nas spływa, możemy skonstruować kolejne instrumenty. Wszyscy w opozycji myśleli, że już postawiliśmy kropkę, a na radzie ministrów pojawi się rozporządzenie dotyczące dodatkowych 7 miliardów złotych, dwa miesiące przedłużenia dotacji 5 tys. zł, wsparcie dla turystyki czy ulga w podatku od nieruchomości, no i tarcza finansowa - wyliczała minister.