Ekspert: "Raport Doing Business pokazuje, że warto zlikwidować biurokrację - bo samo upraszczanie to za mało"

Doing Business jest po to, by pokazać, że pewne rzeczy można zrobić lepiej. 40. miejsce Polski nie oznacza, że jesteśmy nieprzyjaznym dla biznesu krajem, ale pokazuje, że inne kraje potrafią uregulować ważne dla przedsiębiorców kwestie w jeszcze bardziej elastyczny sposób – powiedział w rozmowie z money.pl prof. Witold Orłowski.