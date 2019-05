Elektrownia Bełchatów truje coraz bardziej. Ekolodzy biją na alarm

Należąca do PGE elektrownia Bełchatów po raz kolejny wygrała niechlubny ranking największych emitentów CO2 w Europie. Emituje rocznie tyle CO2 co 6,5 mln samochodów okrążających Ziemię wzdłuż równika. W ciągu sekundy spala tonę węgla, a w ciągu doby wypuszcza w powietrze 100 tys. ton CO2. Wyliczenia takie nie robią jednak na polskim rządzie wrażenia – donosi "Gazeta Wyborcza".

Niepokoi, że podczas gdy kraje dążą do zmniejszenia emisji CO2 i ogłaszają daty odejścia od paliw kopalnych, by zatrzymać globalny wzrost temperatury ziemi, elektrownia Bełchatów emituje coraz więcej. Władze spółki przekonują, że przeciwnie – jest to dobra informacja, gdyż oznacza, że elektrownia produkuje więcej energii, bo rośnie na nią zapotrzebowanie.

Gazeta poddaje jednak to tłumaczenie w wątpliwość, a to dlatego, że rok temu pogoda była dla wiatraków nadzwyczaj łaskawa – Polskę nawiedziły trzy orkany. Z kolei elektrownie wodne mają marginalny (ledwie 2,2 proc.) udział w miksie energetycznym.

Taki sam los czekać będzie za 10-12 lat Bełchatów, a im więcej będzie dokładała do kotłów teraz, tym szybciej go w Bełchatowie zabraknie.

Gazeta podkreśla, że elektrownia Bełchatów – jak i cały sektor energetyczny - powinny ograniczać emisje tak, by do sierpnia 2021 r. spełnić wymogi tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques), które określają limity emisji związków azotu, siarki, pyłów w powietrzu oraz rtęci. Eksperci szacują, że obniży to o 90 proc., czyli o blisko 20 tys., liczbę przedwczesnych zgonów.