Lidl wprowadza Happy Hours. Tanie zakupy przez dwie godziny

Lidl wprowadza nową, stałą promocję do swoich sklepów w Polsce. Od godz. 11 do godz. 13 od poniedziałku do piątku w marketach obowiązywać będą Happy Hours. Ma to być poszerzenie działających już w Lidlu kampanii promocyjnych "Lidlowy Program Oszczędnościowy".