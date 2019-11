bankowość Jakub Stasiak 1 godzinę temu

Eurobank, Millenium, BNP Paribas, Raiffeisen. Weekend pełen kłopotów. Dostęp do kont ograniczony

Zaczynający się długi weekend to czas łączenia się Eurobanku z Bankiem Millenium, jak również BNP Paribas – kolejny już etap – z Raiffeisenem. Co to oznacza dla ich klientów? Olbrzymie kłopoty z dostępem do kont.

