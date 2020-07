GDDKiA zrywa umowę na budowę odcinka trasy S7. Wykonawca zawiódł

Wykonawca od dawna miał problemy finansowe oraz niewystarczającą ilość sprzętu potrzebnego do wykonania prac określonych w umowie. Po zakończeniu zimowej przerwy, która trwała do 15 marca 2020 roku, nie wrócił do prac w pełnym zakresie mimo wielu monitów ze strony zleceniodawcy – poinformowała w komunikacie GDDKiA.