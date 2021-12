Impact Franchising. Jak Zielona Franczyza Columbus Elite konsoliduje rynek OZE i pomaga budować niskoemisyjną gospodarkę?

O tym, jak wybrać gotową na przyszłość udaną organizację franczyzową, która poradzi sobie z wyzwaniami rosnącej skali i pozwoli zarówno biorcy jak i dawcy licencji skutecznie rosnąć i osiągać cele profitowości, dziś w rozmowie z Prezesem Columbus Elite, Pawłem Bednarkiem.

Należąca do Grupy Kapitałowej Columbus Energy Spółka Columbus Elite, rozwijająca Zieloną Franczyzę, wyskalowała swoją organizację z 2 do 500 partnerów sieciowych w zaledwie dwa lata. Spółka dostarczyła zielona energię do ponad 22 500 tysięcy klientów a całkowita moc zainstalowana w OZE od początku działalności Spółki przekroczyła 103 600 kwp. Pod kątem przyrostu nowych mocy Grupa Kapitałowa Columbus ma dziś 4 miejsce w Europie. Na przyszłość stawia strategicznie na dwie kluczowe dźwignie wzrostu: skalowanie przez przejęcia - wspierane kulturą organizacyjną opartą na wspólnych wartościach i franchising, który ma siłę transformacji.

Columbus Elite podejmuje dziś dwa kluczowe wyzwania strategiczne: konsolidowanie rynku i przywództwa transformacji energetycznej w Polsce. Ich realizacja może mieć silny wpływ na otoczenie gospodarcze w skali macro. - Jeśli zadziała taktyka tworzenia kultury szczęścia i dobrostanu dla franczyzobiorców i partnerów sieciowych i Spółce naprawdę uda się zmierzyć z wyzwaniami rosnącej skali i dalej tak skutecznie konsolidować rynek, to tym bardziej poradzi sobie z przewodzeniem całemu nurtowi transformacji energetycznej w szerokiej skali. To wielka szansa dla Columbus Elite na wykorzystania mega trendu ekotransformacji do realizacji nie tylko wyższego celu purpose – ale też budowania skali i realizacji celów finansowych.

Monika Ferreira: Wasza strategia skupia się dzisiaj na konsolidacji rynku, czy to spółek na rynku OZE czy grup sprzedażowych spoza branży. Rośniecie poprzez przejęcia. Patrząc szeroko rynkowo przejęcia bardzo często się jednak nie udają, a przyczyną jest brak dopasowania kulturowego i organizacyjnego między stronami. – Jaki model kultury organizacyjnej Wy wdrażacie, że tak skutecznie rośniecie i u Was te przejęcia wychodzą?

Paweł Bednarek: Bardzo świadomie podchodzimy do kultury, czyli tworzenia przestrzeni współpracy dla naszych partnerów i franczyzobiorców. Mam tu na myśli świadome zarządzanie kulturą organizacyjną. Rzeczywiście przejęcia często nie wychodzą właśnie ze względu na kulturę: niedopasowanie kulturowe lub brak zdefiniowanej kultury. Dla nas to klucz. Dodatkowo my rozwijamy się dalej w modelu sieciowym – partnerskim i w modelu franczyzy.

Jesteśmy przekonani, że udana franczyza oznacza długoterminową współpracę typu win-win na przejrzystych i uczciwych warunkach. Chcielibyśmy zbudować społeczność wokół wspólnych wartości #thinkpeople #thinkpower i wspólnej wizji, aby razem ze swoimi podobnie myślącymi partnerami realizować marzenia, wyższy cel, odpowiadać na siły społeczne. Jesteśmy przekonani, że takie podejście jest dobrym fundamentem trwałej sieci.

Proces rekrutacji franczyzobiorców czy partnerów, którzy chcą się do nas przyłączyć, nie jest u nas przypadkowy. – Nie "bierzemy" każdego. Nam zależy na budowaniu, jak mówimy, partnerstwa dla przyszłości – na lata. Stawiamy na uważne dopasowanie: zbieżność celów, osobowości, miękkie relacje, chęć długofalowego zaangażowania we współpracę. Tylko wtedy przynosi ona wymierny wynik i zwrot z inwestycji dla obu stron. Dobrze nam się to sprawdza. Ostatnia akwizycja Votum Energy jest tu dobrym potwierdzeniem.

Jak dalej zamierzacie wykorzystywać kulturę organizacyjną jako kluczowy zasób strategiczny w budowaniu Waszej Zielonej Franczyzy? – W szczególności chciałabym zapytać, jak chcecie tworzyć unikalną propozycję wartości dla franczyzobiorców i partnerów i stale poprawiać ich doświadczenie we współpracy sieciowej?

Ludzie tęsknią za przynależnością i chcą być częścią czegoś większego niż oni sami. Jako Columbus jesteśmy przekonani, że firmy, które skupiają się tylko na zyskach, stracą na rzecz organizacji, które tworzą silną tożsamość, spełniającą potrzeby interesariuszy w zakresie przynależności, spójności społecznej, celu i znaczenia. Kierujemy się wartościami całej Grupy Kapitałowej: Tempo, Talent, Troska, Technologia i także na nich chcemy opierać rozwój naszej sieci. I to nie jest tylko teoria. Z wartościami wiążemy w Columbus Elite konkretne działania, postawy, zachowania, normy, wiemy co powinniśmy a czego nie powinniśmy robić, aby poprzez kulturę oddziaływać na, nazwijmy to, "szczęście" naszych franczyzobiorców.

Chciałabym porozmawiać nieco o rozwoju organizacyjnym Zielonej Franczyzy. - To zagadnienie jest dość pomijane w rozwijaniu systemów franczyzowych. Budowanie skalującej się sieci franczyzowej, gotowej na przyszłość organizacji musi być oparte na zasadach, które wspólnie wyjaśniają nie tylko, kim jesteśmy jako organizacja, ale też jak działamy i jak rośniemy? We franczyzie trudność polega na tym, że zasady i cele strategiczne musimy potrafić przenosić na naszych partnerów i tworzyć dla nich kulturę wiedzy, rozwoju i innowacji. Chodzi o to, aby potrafili dotrzymać kroku franczyzodawcy. Jak zatem działacie i rośniecie?

Bardzo zależy nam na tym, aby struktury naszej organizacji były gotowe na przyszłość - na wyzwania rosnącej skali, czyli były coraz sprawniejsze, płaskie, zwinne i lepiej odblokowujące wartość. Nie ma u nas hierarchii, za to mamy partnerstwo i szybkie procesy podejmowania decyzji. Priorytetem jest dla nas digitalizacja procesów, tu szczególnie tych związanych z doświadczeniem klienta, i to zarówno naszego klienta franczyzowego B2B, jak i tego końcowego B2C. Procesy R&D, księgowo-administracyjne, bankowo-kredytowe czy inne – wszystkie one są dla naszych klientów "wygodne".

Kluczem skuteczności naszego sieciowego modelu operacyjnego jest edukacja, ciągły transfer wiedzy. Realizowana nie tylko online, ale też przede wszystkim podczas bezpośrednich spotkań terenowych Zarządu z zespołami w regionach.

A co to znaczy ta sprawna i płaska organizacja?

To wszystko, co wyraża agile: Działamy w ekosystemie rozwiązań dla partnerów, zorientowanym na realizację jego celów, na załatwianie spraw – wspieranie zadań, potrzeb naszych partnerów. Partner sięga po dostępne dla niego w ekosystemie rozwiązania, kontaktuje się w ramach struktury organizacyjnej horyzontalnie, z różnymi działami naszej organizacji, które wspierają go na różnych odcinkach jego potrzeb. Nasze procesy planowania i analizy pozwalają efektywnie relokować zasoby, by uczynić naszą obsługę klienta jeszcze bardziej konkurencyjną.

Czy Wasze struktury po akwizycji działają jak niezależne zwinne micro przedsiębiorstwa, które sięgają do Waszego ekosystemu wartości po te zasoby, które im są na danym etapie potrzebne?

Do tego dążymy. Skracamy dystans. Zależy nam na przedsiębiorczości naszych partnerów. Chcemy ich przygotowywać do samodzielnego sięgania po zasoby i dzięki temu do budowania jeszcze większej wartości jako autonomiczni przedsiębiorcy, korzystający z ekosystemu Columbus.

Impact Franchising, franchising, który ma wpływ – co to dziś znaczy?

Po pierwsze zależy nam, aby nasi klienci B2B partnerzy i franczyzobiorcy i B2C, czyli klienci końcowi, dostrzegali wyzwania przyszłości - w tym konieczność zmiany sposobu korzystania z energii. Zależy nam, aby uczestniczyć w wywieraniu szerokiego wpływu społecznego i oddziaływaniu tym samym na gospodarkę, poprzez oddziaływanie na ludzi, chronić planetę, krótko mówiąc.

Trendy Wam dziś sprzyjają?

Wszystko, co dzieje się w naszym otoczeniu biznesu: dążenie do coraz większej efektywności energetycznej, osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, zwiększanie świadomości ekologicznej klientów, zwiększanie udziału energii wytworzonej z OZE w miksie energetycznym czy chociażby planowany aktualnie program Mój Prąd 4.0 wpisuje się w nasz purpose – wyższy cel i sprzyja realizacji naszej strategii wzrostu. Zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy czy partnera sieciowego. Na koniec dnia, przygotowani na trendy w rozwoju ekoenergetycznym Polski, wszyscy możemy z powodzeniem zarabiać na zieloności.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmowę przeprowadziła Monika Ferreira, Autorka Projektu Franczyza 2.0, Founding Partner w praktyce strategicznego doradztwa franczyzowego I’GS In Good Strategy

