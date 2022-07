Jak bezpiecznie wymienić gotówkę w kantorach za granicą?

Na co należy uważać, wymieniając gotówkę w kantorach za granicą?

Drugą kwestią jest spread walutowy. Jest to różnica między kursem kupna waluty a kursem jej sprzedaży. Co do zasady, im spread będzie niższy, tym bardziej opłacalna będzie wymiana waluty. W państwach należących do Unii Europejskiej spread jest zazwyczaj na bardzo podobnym poziomie, co w polskich kantorach. Jeżeli jednak podróżujemy poza Europę, np. do krajów azjatyckich, spread może być nie tylko wyższy, ale i jedyną akceptowalną walutą w kantorze będzie np. dolar amerykański.