Jak mądrze wspierać społeczeństwo? Największe wydarzenie gospodarcze na północy Polski

Odpowiedzialna polityka socjalna to jeden z głównych elementów stymulujących rozwój nowoczesnego państwa. Polska w ostatnich latach znajduje się na czele peletonu krajów, które oferują rozwiązania skierowane do rodzin i seniorów. Polityka społeczna to jeden z tematów zbliżającego się VI kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, na którym zagości premier Mateusz Morawiecki.