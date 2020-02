Jak rozwija się rynek pożyczek?

Wydawałoby się, że firm pożyczkowych jest dużo, a jednak co rusz pojawiają się kolejne. Jest to najlepszy dowód na to, że rynek się rozwija, a popyt na usługi finansowe nie słabnie. Wiele firm inwestuje w polski rynek finansowy, w tym firmy z Krajów Bałtyckich czy Wielkiej Brytanii.

Dlaczego jest takie zapotrzebowanie na pożyczki?

Nasze potrzeby są różne. Część z nas potrzebuje pilnie niewielkiej kwoty na krótki czas, więc chwilówka jest fantastyczną opcją. Druga grupa chce pożyczyć szybko większe pieniądze i rozłożyć ją na raty. Wtedy też interesuje się pożyczkami na raty. Ważne jest to, że z usług firm pożyczkowych możemy skorzystać nawet wtedy, kiedy bank nie udzieliłby nam kredytu. To m.in. dlatego tak chętnie zwracamy się do sektora pozabankowego. Poza tym, że pożyczki są dobrą alternatywą dla kredytu, pieniądze można dostać znacznie szybciej, a czasem i na bardziej preferencyjnych warunkach. Tak jest na przykład przy pierwszej chwilówce za darmo.

Bank a firma pożyczkowa – inne przepisy, to różne możliwości

Banki działają na podstawie kodeksu cywilnego i Prawa Bankowego. Stąd bardzo restrykcyjna weryfikacja i wymagania wobec przyszłego kredytobiorcy. Musimy wykazać się dobrą zdolnością kredytową, historią kredytową, dochodami, a często i wkładem własnym. Bank nie może też oferować darmowych usług ani robić wyjątkowo atrakcyjnych promocji, by wyprzedzić konkurencji. W firmie pożyczkowej wygląda to zupełnie inaczej.

Sektor pozabankowy musi pracować jedynie w zgodzie z kodeksem cywilnym. To właśnie temu zawdzięczamy minimalizację formalności i ekspresowe decyzje. Jest to też powód, dla którego warunki pożyczek mogą być tak diametralnie różne – każda firma może ustalać swoje zasady. Szczególnie dużą popularnością cieszą się pożyczki online, a przez to, że instytucji finansowych jest sporo i można zachować anonimowość, jeszcze do niedawna można było natknąć się na oszustów. Na szczęście to się zmieniło w lipcu 2017 roku, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego stworzyła rejestr firm pożyczkowych. Teraz wystarczy zajrzeć do rejestru i upewnić się, że dana instytucja się w nim znajduje. W przeciwnym razie działałaby nielegalnie. To daje nam duże bezpieczeństwo.

Popyt na pożyczki rośnie

Na przestrzeni lat można wyraźnie zaobserwować, że popyt na pożyczki rośnie. Tylko w jednym kwartale 2014 roku pożyczki sięgnęły kwoty 50 mln złotych. Na przełomie roku 2015 i 2016 liczba sprzedanych pożyczek zwiększyła się o 7,5 proc. – z 3,49 mld zobowiązania wzrosły do kwoty 3,74 mld. Coraz więcej firm pożyczkowych współpracuje z BIK, udział pożyczek, w których weryfikuje się klienta, co roku jest większy. Możemy też zauważyć, że częściej po pożyczki sięgamy w grudniu przed świętami, kiedy to nasze wydatki drastycznie rosną. Tak samo coraz więcej klientów decyduje się na pożyczki online.

