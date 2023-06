Jakie znaczenie ma repolonizacja mediów dla Polski?

Niestety w Polsce wiele mediów wciąż znajduje się w rękach zagranicznych korporacji, które realizują przede wszystkim interesy własnych państw, co poddaje w wątpliwość rzetelność tych relacji.

Zaznaczyć trzeba, że wpływ tych tytułów na kształtowanie opinii publicznej jest bardzo duży, co stwarza niebezpieczeństwo forsowania w Polsce rozwiązań prawnych czy promocji ideologii, które są popularne na Zachodzie, a które mogą zagrozić naszej narodowej tożsamości.

Głosy o repolonizacji mediów zazwyczaj spotykają się z ostrą krytyką zagranicy i totalnej opozycji, co tylko utwierdza w przekonaniu, jak potrzebny jest to proces.

Zresztą wystarczy spojrzeć za naszą zachodnią granicę. Niemcy, którzy chętnie kontrolują część mediów w Polsce, zdecydowanie pilnują, by niemieckie media znajdowały się w niemieckich rękach.

– Niemcom zależało na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić. Traktowali tutejsze media jako maszynkę do zarabiania, żeby ten kapitał znalazł się nie w Polsce, a w Bawarii. Tak to wyglądało – ściąganie pieniędzy z polskiego rynku, drenowanie ich do niemożliwości – dodawała Dorota Kania.