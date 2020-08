Jej firmy bankrutowały, a teraz jest prezesem państwowej spółki. Wsparcie PiS pomogło

Angelika Świtalska 26 czerwca została powołana na stanowisko prezesa spółki Koltar, która wchodzi w skład Grupy Azoty. W 2018 r. weszła, z ramienia PiS, do Rady Miasta w Tarnowie. Wcześniej nie miała doświadczenia z polityka, za to z biznesem – jak najbardziej. Jej zawodowy życiorys prześwietliła krakowska "Gazeta Wyborcza".

Pierwsze kroki w biznesie stawiała na początku XXI wieku, gdy wraz z byłym mężem i trzema innymi wspólnikami założyli firmę udzielającą pożyczek klientom, którzy nie mieli na nie szansy w banku. Firma działała na zasadach zbliżonych do argentyńskich piramid finansowych i oszukała co najmniej 1020 klientów, którzy choć zapłacili za możliwość pożyczenia pieniędzy, pożyczki nigdy nie zobaczyli na oczy. Firma wyłudziła w sumie blisko 4,5 mln zł – informuje krakowska "Gazeta Wyborcza".

W 2016 r. Świtalska wnioskowała o upadłość kolejnego przedsiębiorstwa. Sąd nie przystał na to ze względu na brak jakiegokolwiek majątku. Tak skomentował to pragnący zachować anonimowość informator "GW":

- Kolejna firma i ten sam sposób działania. Duży kontrakt, potem cisza i wniosek o ogłoszenie upadłości. I kolejny raz upadłość niemożliwa do przeprowadzania, bo kasa jest pusta. To pokazuje, jakim menedżerem jest pani Świtalska – powiedział.

W międzyczasie Angelika Świtalska zainteresowała się polityką na szczeblu lokalnym. Nie tylko dostała się do Rady Miasta, ale też dała o to, by od czasu do czasu pojawić się w towarzystwie czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości.