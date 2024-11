Już 25 listopada rusza VI edycja Our Future Forum – największej konferencji edukacyjnej w Polsce

Mottem tegorocznej edycji konferencji jest "Moja przyszłość w Polsce", a panele dyskusyjne mają poruszać zagadnienia kluczowe z perspektywy młodych uczestników. Zaproszeni goście odpowiedzą m.in. na pytania: Czy pójdziemy na wojnę?, Czy zostaniemy zastąpieni przez AI?, Jak badania i nowe technologie zmienią naszą przyszłość?, Czy własny biznes jest dla każdego?. Studenci wezmą również udział w eksperckich panelach dyskusyjnych dotyczących transportu przyszłości, transformacji energetycznej, sytuacji demograficznej czy przyszłości relacji transatlantyckich. Konferencja organizowana jest przez fundację Our Future Foundation, największą organizację w kraju zrzeszającą polskich studentów najlepszych światowych uczelni wyższych, która za cel stawia sobie walkę z nierównościami w dostępie do edukacji.

"Chcemy, by tegoroczna edycja naszego wydarzenia skupiła się na problemach młodych Polaków, które będą miały bezpośredni wpływ na ich życie. Głos młodych wciąż bywa pomijany w debacie publicznej, dlatego Our Future Forum ma być platformą, dzięki której eksperci i politycy będą mogli usłyszeć i zrozumieć poglądy, obawy i interesy Pokolenia Z" – mówi Prezes Our Future Foundation Kamil Maksymilian Tomkowicz.

W tym roku z młodzieżą spotkają się m.in. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Antoni Dudek, dr Marcin Piątkowski, Prezes Fundacji PZU Maia Mazurkiewicz, Prezes bp w Polsce Bogdan Kucharski, Prezes BLIK Dariusz Mazurkiewicz czy Prezes Asseco Adam Góral. Przesłanie do polskiej młodzieży zgromadzonej na Forum przygotowała również Ołeksandra Matwijczuk, ukraińska prawniczka walcząca o ochronę praw człowieka, która w 2022 roku została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla, przyznaną organizacji Centrum Wolności Obywatelskich, którą założyła i kieruje.

,,Dziś zaczyna się jutro. Współpraca z młodym pokoleniem, które OFF reprezentuje, pozwala nam, przedstawicielom dużego biznesu, wziąć pod uwagę ich głos w dzisiejszych działaniach. Jestem przekonany, że nasza współpraca, oparta o ważne wspólne wartości, takie jak różnorodność, zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne czy bezpieczeństwo to fundament inspirującej drogi projektowania jutra'' – powiedział Prezes bp w Polsce Bogdan Kucharski.

Podczas Our Future Forum, uczestnicy będą mogli wziąć również udział w inspirujących warsztatach prowadzonych przez ekspertów firm i instytucji wspierających wydarzenie. Warsztat zorganizuje na przykład Fundacja PZU, która zaprasza na sesję "Jak zaprojektować swoją karierę w zmieniającym się świecie", na której uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać swoją marką osobistą i przekuć mocne strony w wartość docenianą przez pracodawców.

BP Polska zaprasza na warsztat "Kultura organizacyjna jako element rozmowy rekrutacyjnej", podczas którego młodzi profesjonaliści poznają praktyczne aspekty przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i budowania atrakcyjnego CV. Warsztat przygotował też TVN który opowie młodzieży o budowaniu i utrzymywaniu kultury organizacji opartej o sztuczną inteligencję i analizę danych.

PwC Polska zorganizuje zajęcia o pracy w wielokulturowym środowisku, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opowie uczestnikom o zrównoważonym łańcuchu dostaw i wyzwaniach, które stoją przed producentami ekologicznej żywności.

"KOWR stara się trafić z przekazem #KupujŚwiadomie do młodego pokolenia. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem VI edycji Our Future Forum i podczas warsztatów będziemy mieli szansę porozmawiać z uczestnikami o certyfikowanej żywności ekologicznej. W naszych działaniach zachęcamy do czytania etykiet, podejmowania świadomych decyzji zakupowych i wybierania produktów żywnościowych wysokiej jakości wytworzonych w kraju" – powiedział Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz.

Fundacja Our Future Foundation (OFF) wspiera utalentowaną młodzież z mniej uprzywilejowanych środowisk w osiąganiu sukcesów akademickich i zawodowych poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych. Od 2019 roku Fundacja pomogła ponad 250 podopiecznym w aplikacji i podjęciu studiów na najlepszych światowych uniwersytetach, takich jak Harvard, Cambridge, Oxford i Yale. OFF zrzesza społeczność ambitnych młodych Polaków w ramach największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, w których dotychczas uczestniczyło 20 000 uczniów i studentów ze wszystkich województw.

Our Future Forum obejrzysz bezpłatnie na żywo:

Partnerami konferencji są: bp Polska, Akademia Leona Koźmińskiego, PwC, Soonly Finance, PKO Bank Polski, BLIK, Bank Gospodarstwa Krajowego, Abbott, Kongsberg, Fundacja PZU, Grupa Unibep, Platforma Coopernicus, Uniwersytet SWPS, AVIA, Unimot, KUKE, GE Hitachi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Biedronka, Novo Nordisk, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Forum Ekonomiczne, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Fundacja Empiria i Wiedza.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministra Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy.

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.

