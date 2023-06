Kapitał społeczny to współpraca mężczyzn i kobiet

Podczas spotkania zaprezentowano bardzo wiele interesujących rozwiązań dotyczących uregulowania rynku pracy. Paneliści dyskutowali nie tylko o równym dostępie do stanowisk i awansów, ale także zwracali uwagę na kwestię wynagrodzeń. Jak wynika z badań, kobiety wciąż rzadziej proszą o podwyżkę. Rzadko wspomina się jednak, że Polska należy do liderów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę kobiet na kierowniczych stanowiskach. Obecnie aż 43 proc. przedstawicielek płci pięknej pełni taką funkcję. Co ważne, zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego, średnia w Unii Europejskiej to 35 proc.