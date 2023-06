Klimat inwestycyjny jest lepszy – mówią prelegenci panelu inauguracyjnego Forum Wizja Rozwoju

W trakcie rozmów podnoszono wątek dywersyfikacji dostaw paliw, w tym szczególności gazu. W okresie jesienno-zimowym polscy obywatele narażeni byli na dezinformacyjne kampanie straszące ich, że zabraknie błękitnego paliwa. Wszystkie te postulaty, wielokrotnie powtarzane przez polityków opozycji, nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Polska zapewniła sobie odpowiednie zapasy i stworzyła nowoczesną infrastrukturę, która wzmacnia naszą suwerenność gospodarczą i bezpieczeństwo energetyczne. Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. powiedział: – W tym roku Polska wykazała się bardzo dużą zapobiegliwością i umiejętnością działania w kryzysie. W wątku energetycznym, gazowym, przez wiele lat przygotowań, przez doktrynę niezależności energetycznej, która była rozwijana w kancelarii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i była rozwijana przez konsekwentne działania rządu premiera Mateusza Morawieckiego, byliśmy systemowo do tej sytuacji przygotowani. Gdy inni zaczynali w momencie wystąpienia kryzysu, my byliśmy gotowi.

Głos w dyskusji zabrała również Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów. Polityk zwróciła uwagę, że polski rząd wdrożył wiele mechanizmów przeciwdziałających negatywnym skutkom rosyjskiej agresji na naszych wschodnich sąsiadów. Co więcej były to mechanizmy wdrażane z sukcesami. – Prezentując ostrożny optymizm – bo ostatnie lata nauczyły nas, że kolejne szoki nas nie dotkną. Mamy stabilizację, a nawet spadki cen, mamy spadającą inflację i wszystko wskazuje na to, że do końca roku powinna osiągnąć jednocyfrowy wynik – mówiła Minister Finansów.