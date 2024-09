Kobiety, które inspirują: Liderki przyszłości na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W dniach 3-5 września, malowniczy Karpacz stanie się centrum kluczowych dyskusji na temat przyszłości gospodarki, polityki i społeczeństwa. Tegoroczne Forum Ekonomiczne, odbywające się pod hasłem "Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość", stanowi wyjątkową platformę dla niezwykłych kobiet, które nie tylko zmieniają oblicze współczesnego świata, ale także wytyczają nowe ścieżki dla przyszłych pokoleń. Liderki, innowatorki, przedsiębiorczynie i działaczki społeczne – wszystkie one przybywają do Karpacza, by dzielić się swoimi doświadczeniami i wizjami na temat tego, jak wspólnie możemy budować lepszą przyszłość. To ich działania i decyzje będą kształtować nadchodzące dekady, a Forum Ekonomiczne staje się przestrzenią, gdzie wyjątkowe kobiety mogą zainspirować i zmobilizować do działania młodsze koleżanki, pokazując, że przyszłość jest w rękach kobiet.