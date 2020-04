Komornicy nie pójdą w teren. Rząd chce wstrzymać egzekucje

Jednym z niewielu przewidzianych wyjątków będzie możliwość ściągania mandatów i kar za łamanie obostrzeń związanych ze zwalczaniem koronawiusa, czyli np. mandatów za łamanie obowiązku kwarantanny i zakazu wchodzenia do parków.

- Obecnie prowadzenie działalności gospodarczej i zarobkowej jest w wielu przypadkach niezwykle utrudnione, a w niektórych wręcz zakazane (sport, rozrywka, rekreacja itd.). Dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego z majątku zobowiązanego, który nie może prowadzić działalności w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, mogłoby doprowadzić do pozbawienia tego zobowiązanego niezbędnych zasobów (…). Konieczne jest wstrzymanie z mocy prawa administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych” — czytamy w uzasadnieniu projektu, do którego dotarli dziennikarze "PB".

Poproszony o komentarz Przemysław Pruszyński, Ekspert Konfederacji Lewiatan jest zdania, że wstrzymanie postępowań egzekucyjnych to słuszna decyzja, bo przedsiębiorcy walczą o utrzymanie płynności finansowej i ratowanie miejsc pracy. Dalsze egzekwowanie zaległości przez państwo przyczyniłoby się do upadku firm, co uniemożliwiłoby uzyskiwanie od nich wpływów podatkowych w przyszłości.