Koniec viaTOLL nadchodzi. Z tej okazji rząd przygotował promocję na e-TOLL

Z e-TOLL za przejazd po drogach płatnych zapłacisz o 25 proc. mniej - głosi komunikat na rządowych stronach poświęconych wprowadzaniu nowego systemu poboru opłat. Stary, czyli viaTOLL, dla samochodów ciężarowych będzie czynny tylko do końca września.

Jak czytamy, Ministerstwo Finansów do końca okresu przejściowego, czyli do 30 września, wprowadza zniżki na opłaty za przejazd autostradą i opłaty elektronicznej.

- Przygotowaliśmy kolejny pakiet ułatwień i zachęt dla przewoźników, którzy zmieniają system viaTOLL na e-TOLL. Przewoźnikom korzystającym z e-TOLL zapewnimy w okresie przejściowym niższe o 25 procent stawki opłat za przejazd. To realna oszczędność po stronie firm i zachęta do jak najszybszej rejestracji w nowym systemie – powiedziała szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Do 30 września 2021 r. opłata elektroniczna oraz opłaty za przejazd autostradą, wnoszone z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, będą pobierane w wysokości 75 proc. stawek opłat określonych w obowiązujących przepisach.

Rejestracja w e-TOLL

Jak informuje KAS, użytkownicy mogą w prosty sposób zarejestrować się w e-TOLL przez internet, na stronie etoll.gov.pl . Należy wybrać urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do nowego systemu. Każdy kierowca będzie mógł wykorzystać do tego aplikację e-TOLL PL, urządzenia OBU lub ZSL oferowane przez dostawców zewnętrznych.

Resort finansów apeluje o nie zwlekanie z rejestracją w nowym systemie do ostatniej chwili. Dotyczy to przede wszystkim przewoźników, którzy jeszcze nie rozpoczęli tego procesu w swoich przedsiębiorstwach.

Aplikację mobilną można pobrać w sklepach Google Play oraz App Store. Urządzenie OBU i ZSL są dystrybuowane przez dostawców dopuszczonych do systemu. Aktualne listy dostawców:

System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastąpi system viaTOLL, który zostanie wygaszony najpóźniej do 30 września 2021 r. Do tego czasu potrwa okres przejściowy, w którym będą funkcjonowały oba systemy poboru opłat dla pojazdów ciężkich.