Koniec z ekonomicznym konserwatyzmem. Głos zabierają młodzi

– Ekonomia od kilkunastu lat przeżywa poważny kryzys. Już w 2003 roku amerykański ekonomista Robert Lucas stwierdził, że kluczowy problem prewencji, kryzysów i recesji został rozwiązany. Od tamtego czasu mieliśmy już kryzys 2008 roku, a obecnie borykamy się z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Różnica między tym, co mówią ekonomiści głównego nurtu, przede wszystkim neoliberalni, rozmija się z tym, co obserwujemy. Co więcej, ma niewiele wspólnego z potrzebami i wyzwaniami cywilizacyjnymi, przed którymi stoi Polska – twierdzi Jan Zygmuntowski, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii, doktorant w Akademii Leona Koźmińskiego.

Musimy się zorganizować

Powstanie stowarzyszenia młodzi ekonomiści ogłosili podczas, trwającego w Warszawie, Kongresu Impact Connected Edition driven by Metropolia GZM, ale już wcześniej środowisko rozpoczęło debatę nad długiem publicznym i rolą finansów publicznych w wyjściu z obecnej recesji.

– Opublikowaliśmy list otwarty, w którym zaapelowaliśmy o zniesienie konstytucyjnego limitu zadłużenia. W naszym przekonaniu ogranicza on walkę z kryzysem. List spotkał się z totalną krytyką, nie mieliśmy możliwości podjęcia dialogu. Stwierdziliśmy więc, że skoro pokolenie szokowej transformacji '89 roku jest tak zorganizowane, to my także, jako pokolenie '20, sprawiedliwej regeneracji społecznej i ekonomicznej, musimy się zorganizować – wyjaśnia Jan Zygmuntowski.

Tu nie ma miejsca na politykę

Polska Sieć Ekonomii chce edukować społeczeństwo, m.in. poprzez publikację książek oraz kursy online, a także promować pluralizm poglądów w naukach ekonomicznych.

Jednym z celów jest również aktywne pobudzanie debaty publicznej nad zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi, wspieranie rozwoju naukowego członków, a także reprezentowanie polskiego środowiska ekonomicznego na różnego rodzaju wydarzeniach w kraju i za granicą.

– Chcemy też powołać społeczną radę fiskalną. Zaprosimy do niej ekonomistów głównego nurtu, ale też związkowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz uczelni. To będzie przestrzeń do debaty nad kierunkiem rozwoju kraju – zapowiada Zygmuntowski.

Jak zapewniają jej przedstawiciele, sieć nie będzie opowiadała się po żadnej z politycznych stron.

– Chcemy rzetelnego dialogu. Zamierzamy zachować neutralność, ale nie oznacza to, że nie widzimy konkretnych wyzwań, jakie stoją dziś przez Polską. W naszym przekonaniu są to: regeneracja ekologiczna, ochrona środowiska, zmiana miksu energetycznego i odbudowa usług publicznych. Tak postrzegamy potrzeby rozwojowe naszego kraju – kwituje Jan Zygmuntowski.

