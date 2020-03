Koronawirus. Media: handel w niedzielę będzie czasowo przywrócony

Sklepy wielkopowierzchniowe otwarte w niedzielę - to scenariusz od którego zdążyli się odzwyczaić Polacy. Tymczasem według informacji rozgłośni, rząd rozważa czasowe zniesienie zakazu handlu. Oznacza to, że supermarkety i dyskonty znów mogłyby prowadzić sprzedaż w ostatni dzień tygodnia.

To pójście krok dalej. Jak informowaliśmy przed kilkoma dniami, w związku z zagrożeniem koronawirusem niedzielny zakaz handlu zostaje złagodzony. W niedzielę mogą odbywać się dostawy w sklepach. Szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji komplementuje to posunięcie. - To ograniczy tłok w sklepach - mówiła Renata Juszkiewicz w rozmowie z money.pl.