Koronawirus na świecie. Ryanair od 1 lipca przywróci 40 proc. lotów

Plan linii Ryanair zakłada, że dziennie odbywać się będzie prawie 1000 lotów. Oznacza to, że samoloty wzlecą na 90 proc. tras w porównaniu do okresu sprzed pandemii koronawirusa.

- To bardzo ważne zarówno dla naszych klientów, jak i naszych pracowników, abyśmy od 1 lipca wrócili do normalnych rozkładów lotów. Rządy krajów europejskich wprowadziły blokadę na cztery miesiące, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. Po czterech miesiącach nadszedł czas, aby Europa znów latała, abyśmy mogli ponownie połączyć przyjaciół i rodziny, umożliwić ludziom powrót do pracy i wznowić europejski przemysł turystyczny, który zapewnia tak wiele milionów miejsc pracy - powiedział Eddie Wilson, Prezes Zarządu Ryanair DAC.