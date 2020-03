Koronawirus. Tajemnica wokół zakażenia generała Miki. MON gubi się w wyjaśnieniach

Jak informował nas resort, generał wrócił do kraju w piątek i od razu został skierowany do izolacji. Słowo klucz - "izolacji". To jest istotne, bo w rozmowach z przedstawicielami MON, Sztabu Generalnego i Generalnego Dowództwa właśnie to określenie wszyscy powtarzają jak mantrę. Służby prasowe nie używają słowa kwarantanna.