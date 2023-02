Kredyt lombardowy – czym jest i kto go udziela?

Czym jest kredyt lombardowy?

Kredyty udzielane są na podstawie umowy kredytowej, zgodnie z art. 69 ustawy Prawo bankowe. Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta – kredytobiorcy na czas oznaczony kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony lub nieustalony cel. Kredytobiorca z kolei bierze w tym samym czasie na siebie obowiązek korzystania z takiej kwoty na warunkach określonych w umowie. Musi zwrócić pieniądze do banku wraz z odsetkami w oznaczonych terminach i uiścić ewentualną prowizję od zobowiązania.

Wysokość udzielanego kredytu bankowego uzależniony jest od oferty instytucji kredytującej oraz od zdolności kredytowej klienta.

Nieco inaczej jednak wygląda to w przypadku kredytu lombardowego. Co to jest kredyt lombardowy? Definicja wskazuje, że mamy do czynienia z produktem bankowym, w przypadku którego kluczową kwestią pozostaje zastaw ruchomości. Udzielenie kredytu lombardowego uzależnione jest od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Dlatego też określany jest mianem kredytu pod zastaw lub kredytu z zabezpieczeniem.

Do charakterystycznych cech kredytu lombardowego należy zaliczyć: obecność zastawu na ruchomościach należących do kredytobiorcy,

krótki okres spłaty – zwykle do kilku miesięcy,

kwota kredytu uzależniona od wartości zastawu – najczęściej jest to połowa wartości przedmiotu zabezpieczenia,

wypłata jednorazowo lub w transzach,

zwykle wysokie oprocentowanie zobowiązania. Kredyt lombardowy w Polsce to krótkoterminowe zobowiązanie finansowe, które udostępniane jest przez banki komercyjne pod zastaw ruchomości klientom. Możliwe jest jednak, że będzie to kredyt oferowany przez bank centralny innym bankom. Warto powołać się przy tym na art. 42 ust. 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim. Wskazano w nim, że kredyt lombardowy to kredyt refinansowy udzielony pod zastaw papierów wartościowych, do wysokości równej określonej części nominalnej wartości tych papierów.

Obowiązkowe zabezpieczenie spłaty kredytu lombardowego

W istocie kredytu lombardowego tkwi to, że klient chcący zaciągnąć takie zobowiązanie musi przedstawić zastaw ruchomości. Banki akceptują przy tym zabezpieczenie w postaci zastawu na: papiery wartościowe,

prawa majątkowe,

metale szlachetne, w tym złoto,

biżuterię,

dzieła sztuki,

wartościowe przedmioty innego rodzaju. Wartość przedmiotu zastawu ma znaczenie, ponieważ to ona będzie wyznaczała górny limit kredytu gotówkowego. Nie może on być udzielony na wyższą kwotę niż aktualna zdolność kredytobiorcy. Zwykle banki ustalają, że udzielają zobowiązań lombardowych w wysokości odpowiadającej kilkudziesięciu procentom sumy wartości przedmiotu zastawu.

Co istotne, jeśli kredytobiorca pomimo wzięcia na siebie odpowiedzialności za regularną spłatę rat kredytu lombardowego nie wywiąże się z niej, własność przedmiotu zastawu przejdzie na kredytodawcę. Ruchomość w formie zastawu zwykle musi pozostać w depozycie bankowym do czasu spłaty zobowiązania.

Kto udzieli kredytu lombardowego?

Kredyt lombardowy, choć przypomina pożyczkę od lombardu, to jednak pozostaje produktem stricte bankowym. Prawo do udzielenia go klientom mają tylko te instytucje, które dysponują statusem banku.

Dla banków komercyjnych kredytów lombardowych (refinansowych) udziela z kolei bank centralny, którym w Polsce jest Narodowy Bank Polski.

Kto może zaciągnąć kredyt lombardowy?

O kredyt lombardowy będziesz mógł się ubiegać, jeśli masz odpowiedni przedmiot do zastawu i zabezpieczenia spłaty swojego zobowiązania. Musisz złożyć go w depozycie bankowym. Zanim jednak do tego dojdzie, wnioskujesz o kredyt lombardowy w wybranym banku i dołączasz do wniosku wymagane dokumenty, najczęściej dochodowe. Jeśli masz odpowiednio wysoką zdolność kredytową i nie masz negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej, najpewniej otrzymasz kredyt lombardowy, o który wnioskujesz.

Czy warto skorzystać z oferty kredytu lombardowego?

Są sytuacje, w których zaciągnięcie kredytu lombardowego wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem np. dla firm, które poszukują sposobu na zewnętrzne finansowanie swojego dalszego rozwoju. Obecność zastawu na ruchomościach sprawia, że taki produkt łatwiej uzyskać niż niezabezpieczony kredyt gotówkowy. Kredyt lombardowy pozwoli na szybkie finansowanie inwestycji bez konieczności pozbywania się na stałe m.in. papierów wartościowych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka porady business

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.