Limit 30-krotności ZUS, czyli jak PiS na fakturę premiera i prezydenta wysyłają [FELIETON]

Złożył go Marcin Horała z grupą posłów PiS. Wszyscy wiemy jednak, że to polityczna decyzja prezesa Kaczyńskiego. Choć teoretycznie i na papierze ma on dać od 5 do nawet 7 mld zł do budżetu, to ktoś uznał, że warto jednak w tak ważnej sprawie przepchnąć temat przez parlament na szybko. Bez poważnych analiz, dyskusji, rozmów z biznesem.