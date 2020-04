Limit klientów, kamery termowizyjne i ograniczona liczba miejsc parkingowych. To warunki otwarcia galerii handlowych w Polsce

W galeriach miałby pojawić się limit klientów. Podobnie jak w przypadku sklepów spożywczych - właściciel będzie musiał ograniczyć liczbę osób. Wstępne założenia mówią, że będzie to uzależnione od powierzchni (na której wykonywany jest handel) danego lokalu, a nie całej galerii handlowej. To się jednak może zmienić, bo niezbędne są wyliczenia dot. liczby osób w całym budynku.

Co jeszcze? W galeriach handlowych będzie najprawdopodobniej niezbędne utrzymywanie odległości dwóch metrów pomiędzy klientami (np. w kolejkach). Oczywiście utrzymany będzie obowiązek zakrywania ust i nosa. Nowością za to może być wymóg zapewnienia klientom przynajmniej jednego sklepu - na terenie galerii handlowej - który będzie miał w asortymencie np. maseczki.

Właściciele galerii mają być również zobowiązani do otwarcia możliwie jak największej liczby wejść. Przy nich również może pojawić się nowość, czyli kamery termowizyjne. Wskażą, która osoba ma gorączkę i na teren sklepu nie powinna wchodzić. Już dziś takie rozwiązania stosują niektóre kraje azjatyckie. Wejście do restauracji i sklepu jest możliwe tylko, gdy system potwierdzi temperaturę ciała.

Zarządzający galeriami mają być zobowiązani do wyłączenia fontann oraz placów zabaw. Jednocześnie wśród wstępnych propozycji znajduje się wymóg parkowania na co drugim miejscu parkingowym.

Warto podkreślić, że nie są to już ustalone warunki otwierania galerii handlowych. To zebrane w jedność propozycje, które mogą się zmienić (tak jak np. zmieniały się decyzje Ministerstwa Zdrowia po konsultacjach). Duże centra mają być otwierane dopiero w tzw. trzeciej fazie odmrażania gospodarki po koronawirusie. Kiedy ta nastąpi? To uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wstępne założenia zakładają, że pomiędzy fazami będą 2-tygodniowe okresy przerwy (mogą się wydłużać). To by oznaczało, że do galerii handlowych wejdziemy najwcześniej w czerwcu.