gospodarka Krzysztof Suwart 30 minut temu

Lotnisko Warszawa-Radom: rynek budowlany narzuca inwestorowi warunki. Chopin już pęka w szwach

Sytuacja na rynku budowlanym zmusiła Porty Lotnicze do podjęcia decyzji o wydłużeniu do 20 miesięcy terminu budowy terminala lotniska w Radomiu. Ale nie można wykluczyć, że do przetargu stanie firma, która wykona to zadanie znacznie szybciej.

Podziel się Dodaj komentarz