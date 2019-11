Mandat zależny od zarobków. Bat na piratów i dodatkowe pieniądze w budżecie

Podczas piątkowego spotkania z internautami premier mówił, że rozwiązania mające uzależnić wysokość mandatów od wynagrodzenia będą konsultowane. - Tych, którzy bardziej zawinili np. jadąc pod wpływem alkoholu, albo są lepiej uposażeni, łamanie przepisów ruchu drogowego zaboli bardziej - powiedział Mateusz Morawiecki.

Podał też przykłady krajów, w których taki system już funkcjonuje. Sprawdzamy zatem jak mogłyby wyglądać stawki w Polsce, gdyby takie rozwiązanie zostało wprowadzone. Można założyć, że po kieszeni dostaliby politycy; niektórzy są znani z zamiłowania do szybkiej jazdy.

Ile zapłacą piraci

Mandaty za przekroczenie prędkości zależne od zarobków wprowadzono niedawno w Wielkiej Brytanii. Za niewielkie przekroczenie prędkości nalicza się karę od 25 do 75 proc. tygodniowego wynagrodzenia. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 20 mil na godzinę (lub w przypadku dróg szybkiego ruchu - 30), mandat może wynieść 175 proc. tygodniówki.

Gdyby taki system bezpośrednio przenieść na nasze podwórko, osoby zarabiające najniższą krajową - od przyszłego roku 2600 zł - płaciłyby za przekroczenie prędkości od 162 do 1137 złotych. To spora podwyżka, bo dziś mandat za przekroczenie prędkości to od 50 do 500 złotych.

Jak podaje GUS, przeciętne wynagrodzenie we wrześniu wyniosło 5084,56 zł brutto. Osoby zarabiające taką stawkę, płaciłyby znacznie więcej. Najniższy mandat to 317 złotych. Najwyższy ponad 2200 złotych.

Brytyjski system wprowadza też limity. Najwyższa kara, jaką można nałożyć na przekraczającego prędkość, to 1000 funtów lub 2500 funtów w przypadku dróg szybkiego ruchu. W przeliczeniu na złotówki to odpowiednio ok. 5 i 12,5 tys. złotych.

W limicie zmieściliby się polscy parlamentarzyści. Np. poseł Zbigniew Dolata (PiS), który został niedawno złapany na przekroczeniu prędkości o 79 km/h. Dostał 400 złotych mandatu. Podstawowe wynagrodzenie posła to 8016 zł brutto, więc według systemu brytyjskiego poseł Dolata zapłaciłby 3507 złotych.

Idealnie w limicie zmieściłby się Paweł Graś (PO), który w 2011 roku dostał mandat za przekroczenie prędkości o 50 km/h. Zapłacił 500 złotych. Był wtedy rzecznikiem rządu i zarabiał ok. 12 tys. złotych miesięcznie. Mandat wyniósłby ok. 5 tys. złotych.

Limity uratowałyby finanse europosłów, którzy lubią przekraczać prędkość, m.in. Jacka Kurskiego (obecnie szef TVP), wielokrotnie karanego za szybką jazdę, czy Adama Szejnfelda (PO), który we wrześniu stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości.

Europarlamentarzysta zarabia ok. 35 tys. złotych miesięcznie, więc gdyby nie limity, obaj panowie mogliby zapłacić mandaty po 15 tys.

Limitów nie ma za to w systemie fińskim, którzy też nalicza kary za szybką jazdę na podstawie zarobków. Grzywnę za przekroczenie prędkości powyżej 20 km/h powyżej obowiązującego limitu ustala sąd, biorąc pod uwagę zarobki i majątek pirata drogowego.

I tak Buffalo Sabres Rasmus Ristolainen, fiński hokeista, którego majątek szacuje się na ponad 5 mln dolarów, dostał najwyższy mandat w historii. Za jazdę w centrum Turku ponad 8 hm/h, zamiast dozwolonych 40 km/h, musiał zapłacić 120 tys. euro.

Więcej pieniędzy w budżecie

Mandaty wystawiane przez wszystkie służby co roku przynoszą ok. 800 mln złotych do państwowej kasy. Uzależnienie ich wysokości od dochodu, a tym samym solidna podwyżka stawek, oznaczałaby spory wzrost.

W 2017 roku najwyższych mandatów - po 400 i 500 złotych - policjanci wystawili 31 tys., co przyniosło ok. 14 mln złotych.

Przyjmując, że najwyższe mandaty, po uzależnieniu ich od wysokości zarobków, wynoszą 175 proc. przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia, zyski na samych najwyższych karach można oszacować na 70 mln złotych.

W skali wszystkich przychodów z mandatów zyski można oszacować nawet na kilka miliardów.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że wysokość mandatów ma znaczenie drugorzędne. A policjanci już mają do dyspozycji narzędzia, którymi mogą karać piratów drogowych dotkliwiej. Problem w tym, że rzadko je wykorzystują.

- Mając przed sobą osobę, która była już wielokrotnie karana mandatami, policjant może od razu skierować sprawę do sądu. A sąd nie musi się wcale posiłkować taryfikatorem mandatowym, tylko orzec grzywnę do 5 tys. złotych - mówi Marek Konkolewski, były policjant, ekspert w zakresie ruchu drogowego.

- W pierwszej kolejności trzeba by się też zastanowić nad ściągalnością mandatów, która wynosi ok. 45 - 50 proc. To jest problem, którego podwyżka, czy uzależnienie od zarobków nie rozwiąże - dodaje. Zdaniem Marka Konkolewskiego pomysł wprowadzenia mandatów zależnych od dochodu nie ma szans na to, by wejść w życie.

- Społeczeństwo się na to nie zgodzi, a politycy nie będą mieli tyle odwagi - komentuje. - Nawet jeśli teraz wszyscy mu przyklaskują, to niedługo do ludzi dotrze, że taka podwyżka będzie dotyczyła każdego z nas. Bo żeby popełnić wykroczenie, wcale nie trzeba być piratem. A nie jesteśmy wcale społeczeństwem zamożnym - podkreśla ekspert.

