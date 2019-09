"Czysto w pokoju i w łazience. W całej rezydencji zakaz palenia. Miły właściciel i obsługa. Polecam" - to z kolei opinia sprzed trzech miesięcy.

Niecały rok temu klient stwierdził: "Czyste pokoje, właściciel sam dba o najdrobniejsze szczegóły. Cenowo w stosunku do innych również korzystnie. Kameralnie i blisko do centrum".

"Obsługa hotelu bardzo niemiła, kiedy wchodzi się do środka wydobywa się przykry zapach, żadnej nocy nie da się tam spokojnie przespać, ponieważ z innych pokojów dochodzą odgłosy orgii, nie polecam pobytu z dziećmi. Ten budynek nie zasługuje na miano rezydencja, a jedynie B...del" - pisał klient ponad rok temu.

Podobnie wyglądają opinie z serwisu rezerwacyjnego Trip Advisor. Średnia z 17 wystawionych dla hotelu recenzji to cztery na pięć gwiazdek. I znów klienci chwalą sobie czystość, przytulność i ceny.

Rezydencja Klatt mieściła się w kamienicy należącej do niedawna do prezesa NIK Mariana Banasia. Od niedzieli jest zamknięta. To skutek wyemitowanego dzień wcześniej reportażu TVN24, w którym ujawniono, że w hotelu wynajmowane są pokoje na godzinę, a najemcy znają Banasia i nie kryją przed nim swojego biznesu.